Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés árát azonban végső soron az állampolgárok fizethetik meg.","shortLead":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés...","id":"202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04843-4ade-4d7a-ad80-7b9415aec230","keywords":null,"link":"/360/202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","timestamp":"2021. április. 05. 07:00","title":"Sokba kerülhet még nekünk a NER nagyravágyó bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte még türelemre volna szükség áprilisban. ","shortLead":"Szerinte még türelemre volna szükség áprilisban. ","id":"20210404_Boldogkoi_Ne_nyissanak_aprilisban_az_iskolak_a_vedettek_eros_jogositvanyokat_kapjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373dd96-8b2c-4caf-b673-39dd8c40c96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Boldogkoi_Ne_nyissanak_aprilisban_az_iskolak_a_vedettek_eros_jogositvanyokat_kapjanak","timestamp":"2021. április. 04. 13:03","title":"Boldogkői: Ne nyissanak áprilisban az iskolák, a védettek erős jogosítványokat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgálati jogviszonyról szóló törvény által meghatározott összeférhetetlenség nehéz helyzetbe sodort betegeket.","shortLead":"A szolgálati jogviszonyról szóló törvény által meghatározott összeférhetetlenség nehéz helyzetbe sodort betegeket.","id":"20210404_Millios_hitelt_vehetnek_fel_a_komoly_nogyogyaszati_mutetre_varok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12704c2-8c30-4904-b594-fc64fbdf133e","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Millios_hitelt_vehetnek_fel_a_komoly_nogyogyaszati_mutetre_varok","timestamp":"2021. április. 04. 19:16","title":"Milliós hitelt vehetnek fel a komoly nőgyógyászati műtétre várók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák felpörgetik az oltást.","shortLead":"A franciák felpörgetik az oltást.","id":"20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9c0c11-f72d-4370-ac9d-be1bdc2c8538","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_NagyBritannia_egy_het_mulva_nyit_Franciaorszag_szigoru_korlatozasokat_vezet_be","timestamp":"2021. április. 05. 21:08","title":"Nagy-Britannia egy hét múlva nyit, Franciaország szigorú korlátozásokat vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","shortLead":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","id":"20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbce25e-56f5-4e04-82dc-ac168bda0d37","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","timestamp":"2021. április. 04. 18:43","title":"Vészhelyzetet hirdettek Floridában mérgező szennyvízszivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","shortLead":"Állítólag voltak olyanok, akik annak ellenére érkeztek a Csengery utcába, hogy rajta sem voltak a listán.

","id":"20210404_Oltas_Terezvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd577a0-af52-477c-b22e-25c42348bb07","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Oltas_Terezvaros","timestamp":"2021. április. 04. 21:59","title":"Zárt ajtók fogadták az oltásra érkezőket Terézvárosban délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]