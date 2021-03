Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert vezetett be, régi belügyeseket állítva a kulcspozíciókba.","shortLead":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert...","id":"202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fca305-2b6b-4b29-965e-24ffeb832c71","keywords":null,"link":"/360/202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Így lettek szupertitkos katonai bázisok a kórházak Pintér Sándor irányítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","shortLead":"Gyakori eset, hogy a károkozó robogós eltűnik és ilyenkor szinte lehetetlen a beazonosítása.

","id":"20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee859a5a-b249-45da-a4a5-cb832fdd14b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Felmillio_robogon_nincs_biztositas_pedig_millios_karteritesbe_futhat_bele_aki_balesetet_okoz","timestamp":"2021. március. 24. 08:25","title":"Félmillió robogón nincs biztosítás, pedig milliós kártérítésbe futhat bele, aki balesetet okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","shortLead":"A rendőrség nem akadályozta meg az akciót, a kerület polgármestere pedig nem engedte lemosni a felfestéseket.","id":"20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430577dd-ea83-4884-9497-73d5f9bfba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588a430f-16f9-4f87-87e4-9b42fd283713","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Kereszt_Praga_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:54","title":"Közel 25 ezer keresztet festettek Prága főterére a koronavírus-járványban elhunytak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee810c00-5086-4915-aadc-5755f69e8488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai OnePlus kedden mutatta be a OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro mobilokat. A kettő közül utóbbi a csúcsmodell, de előbbi sem különbözik sokban tőle.","shortLead":"A kínai OnePlus kedden mutatta be a OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro mobilokat. A kettő közül utóbbi a csúcsmodell, de...","id":"20210323_oneplus_9_pro_oneplus_9_specifikacio_kamera_hasselblad_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee810c00-5086-4915-aadc-5755f69e8488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9899f3e9-bbf4-4287-a8f6-a1bb4dc9d922","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_oneplus_9_pro_oneplus_9_specifikacio_kamera_hasselblad_fenykepezogep","timestamp":"2021. március. 23. 17:13","title":"Tényleg Hasselblad-kamerákkal készített két új mobilt a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3381bd9-11a4-4192-894b-818e7f8d0338","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagú megfigyelést vizsgáltak alaposabban is.","shortLead":"Elég életszagú megfigyelést vizsgáltak alaposabban is.","id":"20210323_Az_okos_tempomat_egyenes_ut_gyorshajtashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3381bd9-11a4-4192-894b-818e7f8d0338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a06e1cf-0687-44b5-9508-31432763d31c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Az_okos_tempomat_egyenes_ut_gyorshajtashoz","timestamp":"2021. március. 23. 16:57","title":"Az okostempomat egyenes út a gyorshajtáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]