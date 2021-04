Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","shortLead":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","id":"20210415_fulop_herceg_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8125f5-e8ec-445f-af38-e05d776cd149","keywords":null,"link":"/elet/20210415_fulop_herceg_temetes","timestamp":"2021. április. 15. 21:55","title":"Harmincan lesznek jelen Fülöp herceg szombati temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360...","id":"20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d190354a-fb5a-42aa-9471-48af4a8c4537","keywords":null,"link":"/360/20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","timestamp":"2021. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Kérdések a kínai vakcina hatékonysága körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","shortLead":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","id":"20210415_india_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4167f-ae07-4024-9b4e-25260aa0fc0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 21:33","title":"Indiában két-három koronavírus-beteg osztozik egyetlen ágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","shortLead":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","id":"20210414_oltas_kismama_mutudo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f3623-7813-4267-8eb6-2926e6f2ad23","keywords":null,"link":"/elet/20210414_oltas_kismama_mutudo","timestamp":"2021. április. 14. 13:25","title":"Beoltották azt a kismamát, akit korábban műtüdőre kellett tenni a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás óta a leg­hosszabb ideje regnáló Bojko Boriszov kormányfő, ám a választók a proteszt­pártok­nak sem adtak kellő felhatalmazást a kormányzáshoz.","shortLead":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás...","id":"20210414_Kibeszeloshow","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1db2a-40c9-468b-9ade-78c0d81db6bf","keywords":null,"link":"/360/20210414_Kibeszeloshow","timestamp":"2021. április. 14. 17:00","title":"A bulgáriai választáson nem dőlt el, belebukik-e a korrupcióba Boriszov kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","shortLead":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","id":"20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21355344-0181-413c-b82e-7b622835e3af","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 15. 08:57","title":"256 újabb áldozata van a járványnak, 5300 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti rendben működő óvodákban.","shortLead":"A PSZ-hez több jelzés is érkezett, amelyek szerint óvónők, dajkák és gyerekek is elkapták a vírust a jelenleg ügyeleti...","id":"20210414_PSZ_Orban_reszsiker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0384d078-1eca-4535-8214-fdea06094d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_PSZ_Orban_reszsiker","timestamp":"2021. április. 14. 19:58","title":"PSZ: Azt a két korosztályt küldik be az intézményekbe, akiknél a legnehezebb megvalósítani a távolságtartást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","shortLead":"A vendégeknek nem kell maszkot viselniük a vendéglátóhelyek teraszán, a felszolgálóknak igen.","id":"20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70b04b5-82ed-4638-b8ca-c0e67f2c12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4709b0b2-ab43-4bb1-b85d-2aeb20e8e85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_rendelet_iskola_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 19:13","title":"Megjelent a rendelet: este fél 10-ig lehetnek majd nyitva a teraszok, védettségi igazolványt egyelőre nem írtak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]