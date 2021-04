Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","shortLead":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","id":"20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673e50c-a996-4fee-8373-2f04143ed1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 18:08","title":"Ötven napja van lélegeztetőgépen Bányai Gábor fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán elpusztították őket.","shortLead":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán...","id":"20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397c38f1-8e77-42ca-b929-c3535494a06d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_embrio_majom_sejtek_ossejt_kimera","timestamp":"2021. április. 16. 11:33","title":"Kutatók majomember kimérákat gyártottak, majd a kísérlet végén elpusztították az embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk a műsorokat. A járvány miatti bezártságban bizonyára sokak figyelmét felkeltő kijelentést a Kelet-londoni Egyetem kutatói tették, akik a pozitív pszichológia felől közelítették meg a jelenséget. ","shortLead":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk...","id":"202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87966fc-afe8-4699-b606-682116fc28a7","keywords":null,"link":"/360/202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","timestamp":"2021. április. 16. 16:00","title":"A tudomány mondja: van pozitív hatása annak, ha otthon ülve tévézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","shortLead":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","id":"20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ae343-abda-43be-be8a-1f7ebff9877b","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","timestamp":"2021. április. 16. 10:18","title":"Majdnem egy évvel csökkent itthon a várható élettartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c1daf-4846-46cc-a2a4-e3a5cc6c4e23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy újabb nap a home office intézményében.","shortLead":"Csak egy újabb nap a home office intézményében.","id":"20210415_e_cigaretta_parlament_kepviselo_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21c1daf-4846-46cc-a2a4-e3a5cc6c4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21502a9-a13e-46ba-ac5f-5def899996d5","keywords":null,"link":"/elet/20210415_e_cigaretta_parlament_kepviselo_videohivas","timestamp":"2021. április. 15. 18:11","title":"E-cigivel a szájában, az ágyában fekve jelentkezett be a parlamenti vitára egy észt képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat elcsúfítva, a haszontalanokat felnagyítva verte vissza. Sajnos a tükör egyszer eltörött, millió parányi szilánkra esve szét, s ha valakinek a szemébe vagy a szívébe fúródott egy darabka, az onnantól kezdve a dolgoknak csak a fonákját látta.



","shortLead":"A hókirálynőről szóló ismert mesében olvashatunk a torzító tükörről, amit egy gonosz manó készített: a szép dolgokat...","id":"20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d51d6e-ae78-45fc-829d-204ab9fa3f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befc60be-7b57-43b7-bb96-02ba5e15b772","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210415_On_is_elvarasok_csapdajaban_vergodik_Van_remeny_a_szabadulasra","timestamp":"2021. április. 15. 13:30","title":"Ön is elvárások csapdájában vergődik? Van remény a szabadulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre, nem terjesztették volna fel a Magyar Érdemrendre.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, ha tudták volna, hogy a szegedi professzor rasszista megjegyzést tett az amerikai alelnökre...","id":"20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd6caf1-fe19-4e66-a10a-9bd465e6eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_szte_rasszizmus_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 12:16","title":"Elnézést kért a kormány Ádertől, hogy ki kellett tüntetnie a rasszista megjegyzések miatt bepanaszolt szegedi professzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481be440-3ed4-49b4-9f0f-f326a6309586","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Két és fél éves tárgyalássorozat után egy nagyszabású nemzetközi együttműködés minden részletét letárgyalták az érintettek: az Európai Unió és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének (AKCSÁSZ) tagjai. Utóbbi összesen a térségben lévő 79 államot tömöríti, a két szervezet négy kontinens másfél milliárd állampolgárát kéviseli. Az eddigi nyilatkozatok alapján Magyarország nem támogatja ezt a szerződést.","shortLead":"Két és fél éves tárgyalássorozat után egy nagyszabású nemzetközi együttműködés minden részletét letárgyalták...","id":"20210416_Husz_eves_megallapodast_kotne_az_EU_a_fejlodo_vilaggal__Magyarorszag_meg_vetozhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481be440-3ed4-49b4-9f0f-f326a6309586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ca65b-664a-47d5-b6af-68bd7e213081","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Husz_eves_megallapodast_kotne_az_EU_a_fejlodo_vilaggal__Magyarorszag_meg_vetozhat","timestamp":"2021. április. 16. 12:50","title":"Húsz évre szóló megállapodást kötne az EU a fejlődő világgal – Magyarország még vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]