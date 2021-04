Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","id":"20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b464d-f2d0-4c3c-947d-633cdd8a71f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. április. 18. 09:22","title":"Átlépte a 25 ezret a koronavírus magyar áldozatainak száma, 3706 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","shortLead":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","id":"20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb57850c-32fd-4ae1-bda2-88eda2984730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","timestamp":"2021. április. 17. 20:58","title":"A szlovákok is nyitnak hétfőtől, de csak negatív antigénteszttel lehet munkába járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben fordult több mint 70 ismert személyiség az egész világról Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, orvosi kezelést követelve a büntetőtáborba zárt legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij számára.","shortLead":"Nyílt levélben fordult több mint 70 ismert személyiség az egész világról Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, orvosi...","id":"20210417_Nadas_Peter_is_alairta_azt_a_Putyinnak_szolo_levelet_amelyben_hiressegek_kovetelnek_Navalnijnak_orvosi_kezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec006e19-dfd0-4e23-9141-909fc9afdda1","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Nadas_Peter_is_alairta_azt_a_Putyinnak_szolo_levelet_amelyben_hiressegek_kovetelnek_Navalnijnak_orvosi_kezelest","timestamp":"2021. április. 17. 14:26","title":"Nádas Péter is aláírta azt a Putyinnak szóló levelet, amelyben hírességek követelnek Navalnijnak orvosi kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális mintázat veszélyesebbé, mint a másik, egy friss szemmel érkező algoritmus sokat segíthet - véli Hannah Fry matematikus. Részlet az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális...","id":"20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf15648-5482-4ad9-b938-05f682e1654e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","timestamp":"2021. április. 18. 19:15","title":"Hogyan segíthet a mellrák felismerésében egy algoritmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg amerikai kutatók korábbi vizsgálatok eredményeit. Az ezzel kapcsolatos fontos küszöbértékek a 34., a 60. és a 78. életév. ","shortLead":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg...","id":"202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fad30f2-f444-45a8-98d6-cea874f1b0c2","keywords":null,"link":"/360/202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","timestamp":"2021. április. 18. 13:40","title":"34, 60 és 78 évesen történik korszakváltás a szervezetünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már küldik is az új jogsit.","shortLead":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már...","id":"20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bfe615-4bc6-49d5-8832-31bb48a7786e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","timestamp":"2021. április. 18. 13:28","title":"Ingyen és automatikusan megkaphatjuk az új jogosítványunkat a lejárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]