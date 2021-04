Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7f2b59d-858d-4589-b7d6-9119303786be","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A nyitás önmagában nem elég segítség a fővárosi vendéglátóhelyeknek, plusz támogatás nélkül sokan fognak elvérezni – figyelmeztet Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke. A főváros politikai állásfoglalást kért a kamarától, az együttműködés ezért megszakadt, de egy Karácsony-találkozó után most újraindult. Parragh László országos elnök vezetési módszere rossz, a kamarai hozzájárulás újraosztásának tervével is megkerülte a kamarákat. Köztük volt az akkor még alig ismert Sigmund Freud is, aki épp a kokain segítségével igyekezett nevet és pénzt szerezni magának. ","shortLead":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös miniszterelnök- és képviselőjelöltjeinek előválasztásához.","shortLead":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös...","id":"202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ace3f-4324-42d6-b1cf-1446131f3379","keywords":null,"link":"/360/202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","timestamp":"2021. április. 26. 07:00","title":"Beleszólna abba, ki legyen Orbán kihívója? Itt az előválasztási menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogos hidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]