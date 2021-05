Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb PlayStation.","shortLead":"Az erős kereslet és a globális chiphiány nem túl jó kombináció, így akár még hónapokig hiánycikk lehet a legújabb...","id":"20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd13418-dac0-4a7a-8bce-9f6690901f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_sony_playstation_5_ps5_hiany_vasarlas","timestamp":"2021. május. 12. 16:03","title":"Még hosszú ideig hiánycikk lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék – állapította meg több felmérés is. Miért? És miként hatottak a korábbi válságok a nemek közötti egyenlőtlenségre? Ezt mutatjuk be a közgazdasági elméletekkel foglalkozó sorozatunk mostani részében.","shortLead":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék...","id":"20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e8e81d-99a3-49b0-a8a6-17dc2a7f4f72","keywords":null,"link":"/360/20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","timestamp":"2021. május. 12. 07:00","title":"A korábbi válságok csökkentették a nemek közti egyenlőtlenséget, a mostani növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek hozzá.","shortLead":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek...","id":"20210512_windows_7_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d1c7ff-924b-4cc9-b619-ba470e3463a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_windows_7_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 12. 18:13","title":"A számítógép-használók 22 százaléka még mindig Windows 7-en dolgozik, pedig ketyegő bombán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben...","id":"20210511_igaly_diana_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f41b37-7255-4f3b-bb22-0f4b481e0e5c","keywords":null,"link":"/sport/20210511_igaly_diana_temetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:30","title":"Utolsó útjára kísérték Igaly Diána hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de így szükségtelenné válik a fesztiváligazgatói szerepvállalása.","shortLead":"Kesselyák Gergely nyílt levélben közölte: nincs más választása, mint tiszteletben tartani a döntést, de...","id":"20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d04a29-31e7-4b92-b51f-8e01aaedba68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29712d55-daa7-4c92-a820-5de8bd64e7e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_miskolci_bartok_plusz_operafesztival_megszunik_bartok_tavasz_kesselyak_gergely","timestamp":"2021. május. 12. 13:31","title":"A sajtóból tudta meg az igazgató: az állami rendezvénybe olvasztják a Bartók operafesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","shortLead":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","id":"20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6823a7-5f38-4011-953f-ceda7f716f27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","timestamp":"2021. május. 12. 14:28","title":"A lakók feje fölül árverezték el a Lovi lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el üzemanyaggal, nem tervez fizetni a hackereknek.","shortLead":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el...","id":"20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02bed8-3b5a-4812-a153-1ea9519f9b68","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 13. 06:18","title":"Újraindítják a zsarolóvírus-támadás miatt leállított amerikai üzemanyagvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]