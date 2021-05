Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat délután, a balesetben a kerékpáros meghalt - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-vel.","shortLead":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat...","id":"20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaaa09-8789-4320-a08a-e2d4fa4b9807","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","timestamp":"2021. május. 15. 19:18","title":"Kerékpárost gázolt halálra egy személykocsi a 33-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","shortLead":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","id":"20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828e9cb-4f91-4786-bd1c-224b7250e61c","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","timestamp":"2021. május. 13. 20:15","title":"Nyitott ajtóval elinduló liftben halt meg egy csecsemő Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2021. május. 14. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","shortLead":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","id":"20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ef3235-dea4-46b7-8560-450391e3f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","timestamp":"2021. május. 15. 11:40","title":"Kásler: Az ellenzék a WHO-val vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság, amely a jövő keddi szavazás előtt átírta a tervezetet.","shortLead":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság...","id":"20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b9df93-5b51-4b0b-a75a-e8f1427aaa3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","timestamp":"2021. május. 13. 19:42","title":"Hatályban marad a veszélyhelyzeti törvény, de nem úgy, ahogy a kormány javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési munkák engedélyezéséről. Fichtinger Gyula utódját kétharmados többséggel, kilenc évre betonozzák be.","shortLead":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési...","id":"202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4208f1-4535-4984-860f-b98593c87dae","keywords":null,"link":"/360/202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","timestamp":"2021. május. 15. 07:00","title":"Nem tetszik az Orbán-kormánynak a szakmai szöszmötölés Paks II. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás utáni védettség mértéke Merkely Béla szerint nem függ össze azzal, hogy mit mutatnak a gyógyszertárban kapható antitesttesztek, sem az oltási reakciók súlyosságával.","shortLead":"Az oltás utáni védettség mértéke Merkely Béla szerint nem függ össze azzal, hogy mit mutatnak a gyógyszertárban kapható...","id":"20210514_merkely_oltas_ellenanyag_sinopharm_fiataloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a40b7a-0d09-4653-a64e-2cf60760574f","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_merkely_oltas_ellenanyag_sinopharm_fiataloknak","timestamp":"2021. május. 14. 11:13","title":"Merkely: A Sinopharm-vakcina ideális a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","id":"20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801d925-058b-478d-9ceb-d3d73ae9bf82","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","timestamp":"2021. május. 14. 11:35","title":"Meghalt Balassa Sándor zeneszerző, a nemzet művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]