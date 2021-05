Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban a lakosságnak csak a 30%-a akarja beoltatni magát – írja az Rt.com.","shortLead":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban...","id":"20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4412f8f3-791f-4acd-b746-9d7799fc392e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 20. 17:25","title":"Kötelező lesz a védőoltás Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","shortLead":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","id":"20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613ceb9-516a-4ade-858c-0a91e3c54664","keywords":null,"link":"/elet/20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","timestamp":"2021. május. 21. 21:33","title":"Szeged díszpolgárává választották Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is kiszabhatnak rá.","shortLead":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is...","id":"20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b745a54-b6ed-4924-85a5-0c69b894750a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 17:47","title":"A Fidesz alkalmazásában állt a férfi, akit tavaly öltözködő lányok fotózásakor értek tetten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"A vonatkozó törvénycsomag újabb elemeiről számolt be a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3f12f3-848e-4f00-886b-9d017f7bf016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165b804-ca07-4cb5-ba9b-f445be941984","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_kocsis_mate_pedofilok_fidesz_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 20. 17:32","title":"Kocsis Máté több munkakörtől is eltiltaná a pedofilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny elején ért célba, összetettben a 12. helyre lépett előre.","shortLead":"Nagyot nyerni nem lehetett a Giro csütörtöki szakaszán, nagyot veszteni igen – Valter Attila megúszta, a főmezőny...","id":"20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f57b1-b411-4a48-93c2-0b466714bcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9da76-0cbf-474d-8e21-c2643a727c5f","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Giro_bukasokkal_es_hegyekkel_teli_szakaszon_lepett_elobbre_Valter_Attila","timestamp":"2021. május. 20. 18:30","title":"Giro: bukásokkal és hegyekkel teli szakaszon lépett előbbre Valter Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal legyőzniük a többieket, és megőrizni az esélyét, hogy aztán összefogva nyerjenek a Fidesz ellen. Budapest 6-os – Józsefvárosból és Ferencvárosból álló – választókerületében is ezzel próbálkozik az ellenzék.","shortLead":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal...","id":"202120_fair_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97978-b07d-47fc-81e3-f836094f217e","keywords":null,"link":"/360/202120_fair_kampany","timestamp":"2021. május. 20. 13:00","title":"Ellenzéki előválasztás: \"Vetélkedni lehet, de bántalmazni egymást nem\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","shortLead":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","id":"20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969454aa-590c-4163-8d6d-81cb363e8f75","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","timestamp":"2021. május. 20. 09:48","title":"Hivatalos: Rihanna és ASAP Rocky egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A készítmény Európában Drovelis márkanéven kerül majd piacra.","shortLead":"A készítmény Európában Drovelis márkanéven kerül majd piacra.","id":"20210520_europai_bizottsag_richter_fogamzasgatlo_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b845864d-da9e-4662-968e-6973cb95a99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cf81b-102f-4860-a4bb-c0ddd7fd1135","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_europai_bizottsag_richter_fogamzasgatlo_engedely","timestamp":"2021. május. 20. 15:49","title":"Az Európai Bizottság engedélyezi a Richter új fogamzásgátlójának a forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]