[{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma, hogy mindeközben a vacak réginek álcázza magát.","shortLead":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma...","id":"20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80a129b-353d-455e-bb41-4f006aacc668","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","timestamp":"2021. május. 22. 16:00","title":"Az új Bubi remek, csak néhány apró és egy nagy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként (szlovákként, lengyelként) járt a Föld sok eldugott helyén, melyet az ő emlékirataiból ismert meg a világ. Könyvek, kutatások, műalkotások és kommersz darabok tömege szól az életéről, amely mégis tele van máig megoldatlan rejtélyekkel. Már a neve is 33 változatban szerepel a Deutsche Nationalbibliothek katalógusában. Vannak, akik szabadságharcosként őrzik emlékét, aki korát messze megelőzve, első fehér emberként adta életét a gyarmati népek szabadságáért, és vannak, akik notórius hazudozóként, rabszolgakereskedőként, szerencsevadászként tartják őt nyilván. A Magyar-Madagaszkári Társaság Benyovszky-évnek hirdette ki az ideit születésének 280. évfordulója alkalmából. Holott nem is akkor született. Az viszont biztos, hogy 235 évvel ezelőtt, 1786. május 23-án halt meg (vagy 24-én).","shortLead":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként...","id":"20210522_Benyovszky_Moric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f10eb0-2b6d-4ef1-82a8-0c670ee89418","keywords":null,"link":"/360/20210522_Benyovszky_Moric","timestamp":"2021. május. 22. 15:00","title":"A sztorija akkor is király, ha csak hazudta, hogy ő az – 235 éve halt meg Benyovszky Móric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c413a79e-b49b-4cba-8e8b-e5382af770db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csíksomlyói búcsún bukkant fel a póló, amelytől az ember ösztönösen tartani kezdi a másfél méteres távolságot.","shortLead":"A csíksomlyói búcsún bukkant fel a póló, amelytől az ember ösztönösen tartani kezdi a másfél méteres távolságot.","id":"20210523_On_nyugodt_lenne_ha_a_tomegben_valaki_ilyen_feliratu_polot_viselne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c413a79e-b49b-4cba-8e8b-e5382af770db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a0b070-a3d7-4846-9b82-47c0db4189ee","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_On_nyugodt_lenne_ha_a_tomegben_valaki_ilyen_feliratu_polot_viselne","timestamp":"2021. május. 23. 14:02","title":"Ön nyugodt lenne, ha a tömegben valaki ilyen feliratú pólót viselne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta felértékelődött a hosszabb távú eltarthatóság szempontja is. Mindkét igényt kiszolgálhatja a nagy hidrosztatikus nyomású eljárás, mellyel hosszabb ideig tarthatók el az ételek, és kevésbé veszítenek tápértékükből, mint a hagyományos tartósító eljárások esetében.","shortLead":"Miközben egyre nagyobb igény mutatkozik a környezetbarát módon előállított friss élelmiszerekre, a járványkezdete óta...","id":"20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db99b748-d726-47c3-a702-796281c0e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e90508-da7f-4085-93a2-e0f41009e510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_nagy_hidrosztatikus_nyomasu_eljaras_tartositas_toth_adrienn_kh_bank","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Újfajta tartósítás jöhet a hazai élelmiszeriparban, azt mondják, jobb a mostaniaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","shortLead":"Az érintettek szerint alacsony a fizetésük, és kevés a szociális juttatás.","id":"20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473a11-1af8-4368-bce0-5907ab50ac9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_belugyi_dolgozok_rendvedelem_felmondas","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Egy felmérés szerint a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70 százaléka fontolgatja, hogy felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","shortLead":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","id":"20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530ab0e9-5a36-483c-b1b8-50eb84277fc5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","timestamp":"2021. május. 23. 16:43","title":"Dárdai azt mondja, így, vagy úgy, de marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]