[{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök ráeszméltek, hogy a kormány lagymatag tesztelési gyakorlata ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. ","shortLead":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök...","id":"202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38635f0a-46db-4411-8fc7-d1285b5857ec","keywords":null,"link":"/360/202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","timestamp":"2021. május. 27. 06:30","title":"Nem jött be a thai masszázs, az állami Covid-tesztekből viszont milliárdokat kaszáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","id":"20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daacdb22-6f66-46b7-8871-0af3fa7d298e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","timestamp":"2021. május. 27. 10:05","title":"Komolyabb áresés várható pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca61212-2458-4e60-9a14-b233558bced3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírt hozó arcvonások már akkor is megvoltak. Sorkatona korából tett ki képet magáról Arató András.","shortLead":"A világhírt hozó arcvonások már akkor is megvoltak. Sorkatona korából tett ki képet magáról Arató András.","id":"20210527_hide_the_pain_harold_fenykep_sorkatonakent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca61212-2458-4e60-9a14-b233558bced3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3ac73-4493-4b4e-871c-5bfd4b6fd4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210527_hide_the_pain_harold_fenykep_sorkatonakent","timestamp":"2021. május. 27. 17:36","title":"Hide the Pain Harold már sorkatonaként is rejtegette a fájdalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem) telefonáltunk az 1990-es évekig.","shortLead":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem...","id":"20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55970993-b489-4c5c-ba98-030500f15f56","keywords":null,"link":"/360/20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","timestamp":"2021. május. 27. 19:00","title":"Az \"átkosban\" nemcsak a \"telefon sírt\", hanem azok is, akik nem jutottak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]