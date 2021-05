Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","shortLead":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","id":"20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed74d99-65ec-4abd-861c-d7b80ac5c716","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","timestamp":"2021. május. 28. 17:40","title":"Egy bakiról és az orvoslásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","shortLead":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","id":"20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae171c-58ee-4fc7-a57f-fa7aaf81e5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"Corbyn Magyarország egykori elnökének nevezte Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy levonják a bérekből.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy...","id":"20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbdc6c9-d643-4d4e-82f2-c7cb85478225","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","timestamp":"2021. május. 27. 21:53","title":"Fizetéscsökkentéstől tartanak a rezidensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!\r

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420","c_author":"Fekő Ádám - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi Fidesz-frakció tagjai kisegítik majd. Még akkor is, ha a polgármester nem csak a saját egykori szövetségesei, hanem a Fidesz frakcióvezetője szerint is áruló. A polgármester és az ellenzéki összefogás viszonya már a 2019-es választási kampányban sem volt felhőtlen, azóta pedig végleg megromlott: Mirkóczki szerint a pártpolitika és az őszinteség hiánya miatt, kritikusai szerint viszont az ő autokrata stílusa és vitatható szakmai döntései miatt.","shortLead":"Nem bánja Mirkóczki Ádám polgármester, hogy kihátrált mögüle az ellenzéki összefogás Egerben. Arra számít, hogy a helyi...","id":"20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc78f1-34fa-4406-a976-19a0b1f3e420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ea66e-7675-4ec5-bd19-7cdc3187d9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Mirkoczki_fidesz_eger","timestamp":"2021. május. 28. 14:07","title":"Mirkóczki Ádám ahhoz a Fideszhez közelít Egerben, ahol leárulózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stine Oftedalt nagy fölénnyel választották az év irányítójának.","shortLead":"Stine Oftedalt nagy fölénnyel választották az év irányítójának.","id":"20210529_gyori_audi_eto_kc_alomcsapat_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f448beb-c591-4595-8c32-1612770e155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2ccbdc-c7f0-4e24-bf7d-f099f328561c","keywords":null,"link":"/sport/20210529_gyori_audi_eto_kc_alomcsapat_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 08:48","title":"Négy győri kézilabdázó került a BL álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]