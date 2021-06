Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e","c_author":"Josep Borrell","category":"gazdasag","description":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke.","shortLead":"Fel kell számolnunk az átoltottsági szakadékot - írja Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai...","id":"20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3021344c-1e72-4861-b545-5ae25d23f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e5c6c0-2c29-45d6-8b0b-488f9352486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Josep_Borrell_Fokozza_a_geopolitikai_feszultsegeket_hogy_a_szegenyebb_orszagokba_kevesebb_oltas_jut","timestamp":"2021. május. 30. 16:22","title":"Josep Borrell: Fokozza a geopolitikai feszültségeket, hogy a szegényebb országokba kevesebb oltás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","shortLead":"A szakszervezetek eredetileg 10 százalékos bértömegnövekedést kértek.","id":"20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f1c94-374b-478f-98e7-7a8aa1ee7f23","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_magyar_posta_bertargyalas_szakszervezetek","timestamp":"2021. június. 01. 08:06","title":"Még mindig nem kaptak béremelési ajánlatot a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","shortLead":"650 millió forint osztalékot fizetett a Family Frost.","id":"20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65a539-5f1d-4e18-b80b-11e162ec5764","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Family_Frost_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 08:02","title":"Majdnem háromszorosára nőtt a Family Frost nyeresége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1053f8-c426-4a1c-a1d6-934a9e173bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mikrobuszba rángathatták be egy hírportál főszerkesztőjét.","shortLead":"Egy mikrobuszba rángathatták be egy hírportál főszerkesztőjét.","id":"20210530_Ujabb_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1053f8-c426-4a1c-a1d6-934a9e173bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac3854d-a70c-4101-9679-f40e7d28facf","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Ujabb_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. május. 30. 16:55","title":"Újabb újságírót vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot is sikerült felállítani vele.","shortLead":"Pénteken hajtott végre egy kísérletet Kína az évek óta fejlesztgetett fúziós erőművével, és egy csapásra két rekordot...","id":"20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf0718-9940-47a0-a726-97607826ca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor_eromu_east","timestamp":"2021. június. 01. 08:33","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 20 másodpercig 160 millió Celsius-fokon működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]