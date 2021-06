A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent.

Az autógyártók egymás után jelentik be az áttérést az elektromos meghajtásra, egyben a belső égésű motorok elhagyásának dátumait is kommunikálják. Ezúttal a Fiaton volt a sor, amely a Környezetvédelmi Világnapon jelentette be szándékát, hogy 2030-re kizárólag elektromos modelleket gyárt majd. A belső égésű motorok kivezetése pedig 2025-ben elkezdődik.

Az olasz vállalat döntése többé-kevésbé törvényszerű. Kínálata főként kisautókból áll, amelyek árazását nagyon komolyan érintik majd a 2025-től életbe lépő Euro 7 előírások, amelyek minden eddiginél szigorú kibocsátási határértékeket írnak elő. Mindezek miatt olyan, költséges, szennyezésgátló technológiát kell a járművekben alkalmazni, amely az árukat is jelentősen megemeli. Ezért a gyártók már inkább elektromos alternatívában gondolkodnak.

A Fiat kínálatában egyébiránt jelenleg két elektromos modell van: az 500e szerepel és az e-Ducato furgon.

Az olaszok a bejelentés szimbolikus gesztusakánt az autóipar egyik legemblematikusabb tesztpályáját a lingottói gyár tetején található ovális pályát is zöldterületté alakítják, összesen 28 000 növény telepítésével.

