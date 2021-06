Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","shortLead":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","id":"20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39223f3-d078-4202-987a-e55d73b8917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"„A cselédjeikre emlékeztetnéd a nézőket” – Salma Hayek a filmesek rasszizmusáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még inkább terebélyes lett. Autófronton mindenképpen. ","shortLead":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még...","id":"20210622_Batman_Maybach_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a61d90-2c71-446a-9498-afef7493bb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Batman_Maybach_6","timestamp":"2021. június. 22. 16:24","title":"Hatméteres Maybachban tér vissza Batmanként Michael Keaton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől a repülőgép hajtóművének hangereje olyan lehet majd, mint egy hajszárítóé.","shortLead":"A brit Bath-i Egyetem kutató egy olyan ultrakönnyű, grafén alapú hangszigetelő anyagot fejlesztettek ki, amitől...","id":"20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a2681-421a-424c-aaae-2635bc974d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28f9e74-cfe3-4b84-9f34-89ce1ca948bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_repulogep_hajtomu_hangszigeteles","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Feltalálták a hangszigetelést, ami lehalkítja a repülőgépek hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem tud. Ilyen az alábbiakban bemutatott, zsarolóvírus elleni védelem is.","shortLead":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem...","id":"20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5c0320-7cd0-490c-be3d-167731d694a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","timestamp":"2021. június. 23. 09:03","title":"Van egy rejtett beállítás a Windowsban, kapcsolja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát – állítja az ország tiszti főorvosa.","shortLead":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát –...","id":"20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007044e-f051-436e-863f-a047bc073701","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 17:02","title":"Megjelent Szlovákiában a koronavírus delta variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","shortLead":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","id":"20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a919dafd-5793-4f1a-a0e8-19e87d5072da","keywords":null,"link":"/elet/20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2021. június. 24. 10:24","title":"Egyik szurkolótábor sem tisztelte a másik himnuszát a magyar–német meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]