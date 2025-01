Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","shortLead":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","id":"20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"595d8e79-5280-476a-9036-9f3e635cb4f0","keywords":null,"link":"/360/20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","timestamp":"2025. január. 16. 06:15","title":"Empyreum és Megvető: egyszerre két kiadóval lép ki a könyv-, illetve a társasjátékpiacra Puzsér Róbert és üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban a szaglásunk változik a hőmérsékletnek megfelelően, így az időszakoktól függően másképp érzékeljük a szagokat, ami összességében speciális illatélményt rendel a változó évszakokhoz.","shortLead":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban...","id":"20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03.jpg","index":0,"item":"0ddc2d67-9309-4f45-ac2c-6617ea3ef731","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","timestamp":"2025. január. 16. 14:03","title":"Nem téved, ha úgy érzi, különös illata van a télnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mire számíthat Magyarország David Pressman utódjától? Mit akar Elon Musk Németországban, vagy Nagy-Britanniában? Miért kell Trumpnak Grönland, Kanada és Panama? És megszerezné-e akár háborúval? Ezekre kereste a választ Kacskovics Mihály Béla Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével.","shortLead":"Mire számíthat Magyarország David Pressman utódjától? Mit akar Elon Musk Németországban, vagy Nagy-Britanniában? Miért...","id":"20250117_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-usa-donald-trump-rogan-antal-gronland-kanada-panama-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"491e3ff2-b348-4c08-b8c8-0a4c94764c71","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-usa-donald-trump-rogan-antal-gronland-kanada-panama-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 15:00","title":"Orbán kívánhat egyet Trumptól, de nem biztos, hogy ezt Rogánra pazarolná – Nagy Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s közben olyan imádattal hódol a mammonnak, hogy nemcsak a saját, hanem a főnöke pénzét is fialtatja. Vélemény.","shortLead":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s...","id":"20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"db682d72-9133-4e89-852b-dae66b928d85","keywords":null,"link":"/360/20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Dobszay János: Orbán és Rogán immár egymás foglya, egymást fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 a hivatalos WLTP-adatánál jelentősen nagyobb rekordhatótávot virított.","id":"20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ba9d19-147a-4f94-bb6d-f46b039676ea.jpg","index":0,"item":"44c7b4c3-13f0-4ae3-827b-998cc1610ba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_941-kilometert-tud-egy-toltessel-a-vw-id7-villanyautoja","timestamp":"2025. január. 16. 07:21","title":"Itt a bizonyíték: akár 941 kilométert is tud egy töltéssel a VW villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége fizet.","shortLead":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége...","id":"20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4.jpg","index":0,"item":"ef3dd3b3-4172-4bfe-8db2-6ce87c921e5c","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","timestamp":"2025. január. 16. 12:15","title":"A nagytarcsai szerszámgyártásban látta meg a fantáziát a befektetők királya, Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel korábban. Ettől függetlenül esetenként igencsak hasznos lehet, ráadásul van egy kevéssé ismert oldala is.","shortLead":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel...","id":"20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479.jpg","index":0,"item":"388df1a4-4113-4859-820d-0152543164cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Mindenki használja, senki nem tudja: a tűzőgépének van egy titkos funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]