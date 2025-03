Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne. Azonban a „felelősségi viszonyok tiszteletben tartása” mellett borítékolható, hogy Varga Mihály le fogja tekerni a kormánykritikus elemzéseket, publikációkat és nyilatkozatokat, ami az egész országnak veszteség.","shortLead":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne...","id":"20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"b7dc6916-05bc-4665-aa55-ae3f04818099","keywords":null,"link":"/360/20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","timestamp":"2025. március. 10. 15:30","title":"Varga Mihály a koszos fürdővízzel együtt a gyereket is ki fogja önteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: egykepolitika, véleményes, békeosztalék, szankcióakció, premiNER.","shortLead":"A rendszer nagyon buta. De abban nem vagyok teljesen biztos, hogy érdemes hosszabb távon is hozzábutulnunk. – Az én...","id":"20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"a2cb4dfd-780c-4c60-a225-df1519fc4851","keywords":null,"link":"/360/20250309_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. március. 09. 19:18","title":"Volt már a földön ennél idiotisztikusabb korszak? Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogszabály szerint azok léphetnek be a száj- és körömfájás által sújtott területre, akik részt vesznek az állatok gyógyításában, vagy ellátásában.","shortLead":"A jogszabály szerint azok léphetnek be a száj- és körömfájás által sújtott területre, akik részt vesznek az állatok...","id":"20250310_hadhazy-akos-orban-kisbajcs-szaj-es-koromfajas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"39d66136-c25a-4f6d-a508-9897257a3145","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-orban-kisbajcs-szaj-es-koromfajas-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 16:36","title":"Hadházy szerint Orbánt be se engedték a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy, hogy kell neki Grönland. De hogyan kerültek oda a dánok, akiké a sziget több mint 600 éve?","shortLead":"Viking felfedezők, egykori betelepülők, norvég meteorológusok és egy hazaáruló után most Donald Trump gondolja úgy...","id":"20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"30842e8e-9e37-45f7-bc32-0046987d30eb","keywords":null,"link":"/360/20250309_voros-erik-gronland-norvegia-dania-usa-quisling-hitler-trump","timestamp":"2025. március. 09. 13:30","title":"Vörös Eriktől a norvég meteorológusokig, avagy mit keresnek Grönlandon a dánok, akiket Trump kipenderítene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt dolgoznak majd a kampányban.","shortLead":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt...","id":"20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95.jpg","index":0,"item":"f1889714-d264-4964-846e-c9b55e7498d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","timestamp":"2025. március. 09. 16:35","title":"Tarr Zoltán: Kevesebben jelentkeznek tiszás jelöltnek Nyugat-Magyarországon, ott jobban tartanak a retorzióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00787163-7716-4636-b859-c2c518e9fd04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint érdemes lenne a tudománykommunikációban felhasználni a humort, az ugyanis segíthet könnyebben befogadhatóvá tenni az információkat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint érdemes lenne a tudománykommunikációban felhasználni a humort, az ugyanis segíthet könnyebben...","id":"20250310_tudomanykommunikacio-vicc-humor-informacio-befogadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00787163-7716-4636-b859-c2c518e9fd04.jpg","index":0,"item":"89be75c2-3bc2-4d36-aaea-642aedca0a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_tudomanykommunikacio-vicc-humor-informacio-befogadasa","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"És azt ismeri, hogy két tudós viccel? A jövőben gyakrabban találkozhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448ab6d4-2fa7-4972-a6cd-b6be3a9af92d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250309_ozonlyuk-bezarodas-telekom-muholdas-uzenetkuldes-usa-eu-szolasszabadsag-antibiotikumok-nanomuanyag-spacex-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/448ab6d4-2fa7-4972-a6cd-b6be3a9af92d.jpg","index":0,"item":"91638ba6-b984-425a-b595-b3f13d53bc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_ozonlyuk-bezarodas-telekom-muholdas-uzenetkuldes-usa-eu-szolasszabadsag-antibiotikumok-nanomuanyag-spacex-robbanas","timestamp":"2025. március. 09. 12:00","title":"Ez történt: Térerő nélkül is átment az SMS, újít a Telekom Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? 