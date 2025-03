Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbízatása 2029 végéig szól. ","shortLead":"A megbízatása 2029 végéig szól. ","id":"20250326_bodis-kriszta-kuratoriumi-tag-fovarosi-kozgyules-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"149a201b-15be-4451-890e-1449f63a55fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bodis-kriszta-kuratoriumi-tag-fovarosi-kozgyules-tisza-part","timestamp":"2025. március. 26. 22:02","title":"Hiába tiltakozott a Fidesz, Bódis Kriszta fővárosi alapítvány kuratóriumi tagja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben, de a folyamat lassú, és a kormányzat sem az előremutató irányzatot ölelte keblére. Az OTP szakértőivel beszélgettünk a bank egyik kitüntetett fiókjában mindenről, ami akár a szektort, akár az ügyfeleit érintheti.","shortLead":"Nyitottabbá válnak a banki ügyfelek a digitális szolgáltatásokra, és arra is, hogy tanácsot kérjenek a pénzügyeikben...","id":"20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16dc1b23-b68d-45c9-afb6-ba7aafbfd443.jpg","index":0,"item":"58349ad7-0fd5-4567-b348-f3abfdc55313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_Eltunhet-a-keszpenz-otp-atm","timestamp":"2025. március. 27. 06:15","title":"Eltűnhet a készpénz? A piacvezető bank szerint nem igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","shortLead":"A Real török középpályása az Aston Villában juthat több játéklehetőséghez.","id":"20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e394c6c5-603d-4ff8-8419-0a7605e58bfa.jpg","index":0,"item":"923c5a9b-211d-46e3-81f7-86b4533a89e4","keywords":null,"link":"/sport/20250327_labdarugas-arda-guler-aston-villa-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. március. 27. 15:16","title":"Angliába igazolhat Arda Güler, akinek Szoboszlai a kevés játékperce miatt szólt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ismert provokátort előállították.","shortLead":"Az ismert provokátort előállították.","id":"20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8.jpg","index":0,"item":"2f58eece-0cad-411a-918c-37c12b206b23","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 11:19","title":"Bede Zsoltot elvitték a rendőrök Magyar Péterék rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban egy meglepő felfedezést is tettek a brit kutatók.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban...","id":"20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0.jpg","index":0,"item":"ab7c8684-060d-4ef0-bdf8-50eccf18c088","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","timestamp":"2025. március. 27. 17:03","title":"36 éve tudják, hogy létezik, most végre sikerült lefotózni a Neptunusz sarki fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","shortLead":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","id":"20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422.jpg","index":0,"item":"2bef3abd-7a70-467d-bbb8-6c487460a135","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","timestamp":"2025. március. 26. 13:31","title":"Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe. A vendégmunkásprogram szabályozása azonban kimódolt és túl szigorú – állítja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki szerint nem tesz jót a gazdaságnak, ha hangzatos, zavaros célokból kiindulva rángatják.","shortLead":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe...","id":"20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"4a720061-adfe-48a8-b728-a8690f1cc86f","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","timestamp":"2025. március. 27. 13:29","title":"Aki kitölti az idejét, azt kiebrudalják – még az arab államok is megengedőbbek, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","shortLead":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","id":"20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"704afe64-63b2-40be-a732-563b77adc1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","timestamp":"2025. március. 27. 15:40","title":"Kiderült, mennyit keres Szoboszlai a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]