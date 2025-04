Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-töbörben mérték a rendkívül alacsony hőmérsékletet.","shortLead":"A Mohos-töbörben mérték a rendkívül alacsony hőmérsékletet.","id":"20250407_hideg-hajnal-fagy-bukk-22-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d.jpg","index":0,"item":"d2b70464-cafb-4ac0-8c6c-71ca2c1bab41","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hideg-hajnal-fagy-bukk-22-fok","timestamp":"2025. április. 07. 15:18","title":"Rekordhideget mértek hajnalban a Bükkben, -22,6 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik – figyelmeztet szerkesztőségi állásfoglalásában az amerikai lap.","shortLead":"A Fehér Házból érkező sokféle üzenettel csak összezavarják a helyzetet. Az ilyen pánik könnyen önbeteljesítővé válik –...","id":"20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f36c769-9b60-43e1-88ed-d36eb1eb81e4.jpg","index":0,"item":"19f2a0b4-e1f4-4bb6-9a9e-3458af5f9683","keywords":null,"link":"/360/20250408_Washington-Post-A-vamok-miatt-lefagy-az-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. április. 08. 19:49","title":"Washington Post: A vámok miatt lefagy az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","shortLead":"Üzemkezdésre állhat helyre a közlekedés az M2-es metróvonalon.","id":"20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"0463fad5-e3f9-4df3-85f5-37c9f9ca49d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_BKV-a-szerda-reggel-mar-mukodhet-a-teljes-M2-es-metro","timestamp":"2025. április. 08. 22:01","title":"BKV: a szerda reggel már működhet a teljes M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9eb3239-8e4f-4422-a3f8-4c2c0cfea5cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindkét művet ritkán adják elő Magyarországon, a koncert április 10-én lesz.","shortLead":"Mindkét művet ritkán adják elő Magyarországon, a koncert április 10-én lesz.","id":"20250407_hvg-Nemzeti-Enekkar-NFZ-Somos-Csaba-Pesti-Vigado-Maurice-Durufle-Claude-Debussy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9eb3239-8e4f-4422-a3f8-4c2c0cfea5cf.jpg","index":0,"item":"fb5ff817-ad8a-49f9-b3a5-0628a9cc2eda","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-Nemzeti-Enekkar-NFZ-Somos-Csaba-Pesti-Vigado-Maurice-Durufle-Claude-Debussy","timestamp":"2025. április. 07. 18:30","title":"A XX. századi francia zenetörténet megkerülhetetlenül alkotásai hallhatók a Pesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon látható, de a felvételek „súlyos károkat okoznak”.","shortLead":"A magyar agrárminiszter szerint természetes biológiai folyamat része, ami a marhatetemek bomlásáról megjelent videókon...","id":"20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"3e68ab56-476c-44ab-9545-0ee85caa395e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_szlovakia-magyarorszag-hatar-lezaras-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 14:39","title":"Itt a lista: éjféltől lezárják ezeket az átkelőket a szlovák–magyar határon a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha egyáltalán. Ha megtakarításainkat mentenénk, egy-egy megbízható valuta vagy nemesfém, esetleg államkötvény jobb választás lehet. Persze tegyük hozzá, hogy a mai, egyre kiszámíthatatlanabbnak tűnő világban tuti tipp nincsen.","shortLead":"Kecsegtető lehet bevásárolni a zuhanó részvényekből, de akár évekbe is telhet, mire megtérül a befektetésünk, ha...","id":"20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77677f66-5615-4fb9-a010-60fc09ed5094.jpg","index":0,"item":"ae5b859a-bd53-43da-8e0b-08833d59f7ac","keywords":null,"link":"/360/20250407_donald-trump-vam-tozsde-zuhanas-befektetes-jen-svajci-frank-dollar-allamkotveny-arany-ezust","timestamp":"2025. április. 07. 16:50","title":"Valuták, arany és államkötvények: hova menekítsük a pénzünket a zuhanó tőzsdékről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","shortLead":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","id":"20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4.jpg","index":0,"item":"cb95c1e7-eba4-48f0-bd46-3c49936df742","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","timestamp":"2025. április. 07. 11:29","title":"Még mindig nem hallgatták ki K. Endrét, aki tavaly az RTL kamerái előtt próbált manipulálni egy bicskei áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és nyereményjáték vár rád. Április 9-én szerdán reggel 10 órakor startol a HVG Állásbörze a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Ezzel párhuzamosan fut majd a hvgallasborze.hu oldalon az online állásbörze, amely péntek késő délután ér véget. A belépés a hibrid rendezvényre ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme néhány tipp a felkészüléshez.","shortLead":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és...","id":"20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"957095c2-b975-4b81-b6f7-bb401a20cb92","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 08. 10:09","title":"Már csak 1 nap és startol a legnagyobb hazai állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]