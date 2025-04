Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","shortLead":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","id":"20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"62aa9a84-7e33-4d14-907b-aca1aec6bcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. április. 14. 08:04","title":"Raskó: Több mint 22 milliárd forint kárt okozhatott már a száj- és körömfájásjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész egy hidegháborús kémfilmben játszik, amit jövő héten kezdenek forgatni a fővárosban.","shortLead":"A színész egy hidegháborús kémfilmben játszik, amit jövő héten kezdenek forgatni a fővárosban.","id":"20250413_Russell-Crowe-Budapesten-forgat-Milliard-dollaros-kem-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab.jpg","index":0,"item":"2e307acf-3f9d-4a80-ade8-a0ab49756b87","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Russell-Crowe-Budapesten-forgat-Milliard-dollaros-kem-film","timestamp":"2025. április. 13. 14:59","title":"Újra Budapesten forgat Russell Crowe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne a földihez hasonló technológiát előállítani.","shortLead":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne...","id":"20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"01157f71-8e8f-4934-adfd-ca87b6663ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","timestamp":"2025. április. 12. 10:03","title":"Holdporból készülhet napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","shortLead":"A Szabad Európa Intézet vezetője szerint zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó hatalmi expanziója.","id":"20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"d24b9cf7-ae77-4cf3-a324-5cbe8a4052e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Szajer-Jozsef-szerint-az-Europai-Unio-hatalomgyakorlasa-olyan-mint-a-Szovjetunioe","timestamp":"2025. április. 12. 09:16","title":"Szájer József szerint az Európai Unió hatalomgyakorlása olyan, mint a Szovjetunióé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami akkumulátor és elektronika nélkül képes repülni.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a fák beporzására és szűk helyeken való felderítésre is jó lehet az az újfajta robot, ami...","id":"20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77077e51-51c3-4ccc-8f30-9c6182ac350a.jpg","index":0,"item":"75beb01a-14f7-49b6-895f-83f51af53def","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_miniatur-robot-dron-repules-uc-berkeley","timestamp":"2025. április. 12. 16:03","title":"Íme a világ legkisebb repülő robotja, nemhogy akku, még elektronika sem kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó automatája található. Pechjére egy szabadnapos rendőr épp ugyanabban a boltban vásárolt.","shortLead":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó...","id":"20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2.jpg","index":0,"item":"01e5d21a-244e-4753-a332-fcea9c66315b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","timestamp":"2025. április. 13. 21:29","title":"Otthon nyomtatott vonalkódokkal felcímkézett palackokat akart visszaváltani egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]