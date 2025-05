Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","shortLead":"A földrengés erős volt ugyan, de mélyen, a szökőár viszont annál nagyobb veszélyt jelent.","id":"20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"5ebf53fd-7252-4af7-88a7-0d287dc04029","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Foldrenges-Chile-deli-partjainal-cunamiriasztast-adtak-ki-es-kimenekitesbe-kezdtek","timestamp":"2025. május. 02. 18:48","title":"Földrengés Chile déli partjainál, cunamiriasztást adtak ki és kimenekítésbe kezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé forgalmas hagyományos útvonal. Az EU új menekültügyi paktuma is sok mindent át fog írni. Migrációs körkép a HVG-Ténytárban.","shortLead":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé...","id":"20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90.jpg","index":0,"item":"5d5a6bf3-9596-45b5-bc6e-976e79ba3ed6","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","timestamp":"2025. május. 02. 10:10","title":"Kiszervezte Európa az illegális migrációt, már a Magyarországot is érintő nyugat-balkáni útvonal a legkevésbé forgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt. A Deloitte elemzése szerint Európa – ha kissé lemaradva is – követi a globális trendeket. A magyar IT-piac is némi növekedést mutat, azonban a világ- és európai átlagnál lényegesen lassabb ütemben.","shortLead":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt...","id":"20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43.jpg","index":0,"item":"ac0c2c2c-949a-4f6a-900b-1418c30daf7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 03. 18:03","title":"Mekkora lendületben van Európa? És mi a helyzet a magyar IT-szektorral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","shortLead":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","id":"20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58.jpg","index":0,"item":"593ca074-c72f-46c2-98df-f1d3dd4bb6a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","timestamp":"2025. május. 02. 18:10","title":"Hatalmas hadgyakorlatot tartott Pakisztán Kasmírban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont miután mégis csak komputerről van szó, a figyelem elkalandozásához is hozzájárulnak. Az alábbi „vintage” megoldás éppen azért született, hogy kizárólag az írásra lehessen koncentrálni.","shortLead":"A mai számítógépek és szövegszerkesztő programjaik minden kényelmet megadnak a gyors gépeléshez, javításhoz, viszont...","id":"20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6e2995-0fe4-4ffd-98d5-6c823432d0ee.jpg","index":0,"item":"ad5cd80c-b9a8-4aa0-9b0f-fc130fef7287","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_fabol-keszult-kijezos-irogep","timestamp":"2025. május. 03. 12:03","title":"Már unta a számítógépezés zavaró hülyeségeit, megcsinálta „az” írógépet fából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","shortLead":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","id":"20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"872b9432-3f8f-4e28-8df5-78ecf05c1086","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","timestamp":"2025. május. 03. 09:33","title":"Több ezer állást szüntethet meg a Trump-adminisztráció az amerikai titkosszolgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]