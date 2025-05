Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","shortLead":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","id":"20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3.jpg","index":0,"item":"b0f30a11-e2b5-4f75-845f-de511c9f302b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","timestamp":"2025. május. 13. 06:01","title":"Nem minden Made in China-címke kínai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e162feac-c763-4b77-9717-12b7973df040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd az éjjel benyújtott átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat miatt azonnali uniós vizsgálatot követel.","shortLead":"A Párbeszéd az éjjel benyújtott átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat miatt azonnali uniós vizsgálatot követel.","id":"20250514_Szabo-Timea-Az-emberben-megfagy-a-ver-Menetelunk-a-fasizalodas-utjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e162feac-c763-4b77-9717-12b7973df040.jpg","index":0,"item":"7e7a68cc-b20a-4afd-a5b5-35f862424c13","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Szabo-Timea-Az-emberben-megfagy-a-ver-Menetelunk-a-fasizalodas-utjan","timestamp":"2025. május. 14. 12:21","title":"Szabó Tímea az EU-hoz fordul, mert a kormány „minden, a kormánytól eltérően gondolkodó személyt és intézményt kiiktat a magyar közéletből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","shortLead":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","id":"20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"bbacaa8c-2499-4f89-a0db-e5765d8e3bd3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","timestamp":"2025. május. 12. 21:02","title":"Kenguru ölte meg a gondozóját egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson Bence nyújtott be. Az Orbán Viktor külföldi útjaira vonatkozó adatigényléseket például már biztonságpolitikai szempontokra hivatkozva is megtagadhatná Szijjártó Péter, míg Navracsics Tibor pályázatok nélkül is osztogathatja az önkormányzatoktól elvont iparűzési adót.","shortLead":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson...","id":"20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c.jpg","index":0,"item":"4dd08c9e-9903-45ff-a2da-4c8fcfa2eed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:08","title":"Szijjártó könnyebben titkolózhat, Navracsics könnyebben osztogathat a versenyképességi salátatörvény szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","shortLead":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","id":"20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5.jpg","index":0,"item":"0338ea3c-2232-4380-bbcc-fcc7a446a651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","timestamp":"2025. május. 13. 07:55","title":"Leépítés, gyárbezárás, visszavont beruházás – válságüzemmódban működik a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi áthajtott a lábán. ","shortLead":"A kocsi áthajtott a lábán. ","id":"20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdc0161-df8b-484d-a16d-662e0900f022.jpg","index":0,"item":"b479ef2e-4b7c-48bb-990c-e75cc1dfc2d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_autos-gyalogos-zebra-piros-lampa-biceges-villamos","timestamp":"2025. május. 12. 16:58","title":"Döbbenten nézte az autós, ahogy nekiszalad egy gyalogos, majd elsántikál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását hozza el az Android számára.","shortLead":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását...","id":"20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1.jpg","index":0,"item":"54a2f119-1718-4d4f-9040-4ed167c33597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 14. 12:08","title":"Új külsőt kap az Android, így néz majd ki az Android 16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már tárgyalnak erről kínai gyártókkal. A zöldmezős beruházássorozatot Magyar Levente jelentette be egy nagyinterjúban, amelyben szó volt az amerikai–magyar kapcsolatokról, a paksi beruházásról és a trieszti kikötőről is.","shortLead":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már...","id":"20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"575855da-6adf-4b8e-a003-8135327497b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","timestamp":"2025. május. 13. 08:54","title":"Magyar Levente: Pécs is kaphat egy 600 hektáros autógyárat, Trumpnak most nincs ideje Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]