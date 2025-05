Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","id":"20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"17f8ba9d-3405-4077-8352-fc773c507311","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","timestamp":"2025. május. 27. 14:12","title":"Újabb fogolycseréről állapodhatott meg Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","shortLead":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","id":"20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4.jpg","index":0,"item":"099334be-9f57-444b-864a-fff50ab5a45a","keywords":null,"link":"/sport/20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","timestamp":"2025. május. 28. 20:02","title":"Meghalt a Cigánd SE 18 éves játékosa, miután a kapussal ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok történetét feltáró könyv, ahol meg ne említenék. Ügyével kapcsolatban mégis több a kérdés, mint a megnyugtató válasz. Nem tudjuk, hány áldozata volt, ahogyan teljes bizonyossággal azt sem, hogy mi lett vele. Ráadásul az eltűnt személyek előkerítésének frontján a századfordulós magyar rendőrség sem muzsikált túl jól, sőt még egy olyan hibát is elkövettek, amit, ha nem követnek el, Kiss Béla története az első gyilkossága után véget érhetett volna.","shortLead":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok...","id":"20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee.jpg","index":0,"item":"78be1f07-7116-447c-a5e4-5eb591fd0106","keywords":null,"link":"/360/20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. május. 27. 20:17","title":"Kiss Béla, a magyar Kékszakáll, aki bádoghordókban tárolta az áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","shortLead":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","id":"20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"b6e34e37-d15b-4cac-8f8b-e69241cf4832","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 13:58","title":"Pottyondy Edina minden nyereséget kisöpört a cégéből, csak morzsákat hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem vett ki osztalékot feleségével közös cégéből.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem...","id":"20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3.jpg","index":0,"item":"3126c3cc-5e88-4983-b50e-66cfacdebda5","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","timestamp":"2025. május. 27. 15:23","title":"125 milliós profitot termelt az egyik legnépszerűbb hazai influenszer, Nessaj cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább mentális, mint fizikai jellegűek.","shortLead":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább...","id":"20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df.jpg","index":0,"item":"56b62440-27a0-4683-b4b0-718fecbf9fbe","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","timestamp":"2025. május. 29. 06:01","title":"A változókor előszele – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni már 40 év alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Mire lesz jó a hamarosan megjelenő Tisza-applikáció? Hogyan született a nagyváradi út ötlete? Mit kezdenek a több százezres közösséggel? Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el.","shortLead":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket...","id":"20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8.jpg","index":0,"item":"472d0ff0-b962-45c4-9507-93cae85b5e5a","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 28. 06:30","title":"Minden szervezetben vannak súrlódások – a Tisza kulisszatitkairól beszélt Magyar Péter közösségépítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény szavak az ukrán–magyar kémjátszma újabb fordulóját is jelezhetik.","shortLead":"A maga szuverenitására kínosan ügyelő magyar kormány külügyminisztere megüzente Kijevnek, hogy mit ne tegyen. A kemény...","id":"20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"821bcbef-4291-4dd6-ac12-14e0d8aebced","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szijjarto-peter-ukrajna-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg","timestamp":"2025. május. 27. 11:07","title":"Szijjártó Péter üzent Ukrajnának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség létét félti Kijevtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]