Hiába vagyunk milliárdosok, rengeteget kell várni egy most megrendelt Bugattira

A Bugatti mostanság fejezi be a pályahasználatra szánt Bolide gyártását és kezdi meg a vadonatúj közúti hiperautó, a Tourbillon sorozatgyártását, és olyannyira leterhelt, hogy a most beérkező új megrendeléseket csak hosszú évek múltán tudja majd teljesíteni.

A legfrissebb híradások szerint a Bugatti 2029-ig jó előre értékesítette az összes autóját.

A 3,8 millió eurós (1,5 milliárd forint) alapárú Tourbillonból már mind a 250 tervezett példánynak megvan a gazdája, és több mint 60 tehetős vásárló található a várólistán.

Bugatti Tourbillon Bugatti

A Chiron négyturbós W16-os erőforrásánál 40 centiméterrel rövidebb a Tourbillon V16-os szívó benzinmotorja, mely mindössze 99,8 centiméter egység 252 kilogrammot nyom a mérlegen.

A 14,5:1 sűrítési arányú motor az eddigi 8 helyett immár 8,3 literes lökettérfogatú és a főtengelye egészen 9000-ig elforgatható.

Bugatti Tourbillon Bugatti

A Chiron 1500-1600 lóereje helyett ezúttal “csak” 1000 lóerőt ad le a Cosworth által tervezett benzines egység, azonban a hibrid hajtáslánc első két villanymotorja további 600 lóerővel, a hátsó e-motor pedig 200 lóerővel száll be a hajtásba.

Az elődjéhez hasonlóan 1995 kilogrammos új Bugatti 2 másodperc alatt pattan fel álló helyzetből 100-as tempóra, ami 0,4 másodperces javulást jelent. A 0-200-as sprint szintideje 6,1-ről 5 másodperc alá, a 0-300-asé pedig 13,1-ről 10 másodperc alá csökkent.

És még egy érdekesség: míg a Chrion 32,6 másodperc alatt tudta le a 0-400 km/h gyorsulást, addig a Tourbillonnak ehhez kevesebb, mint 25 másodpercnyi időre van szüksége.

Bugatti Tourbillon Bugatti

Bugatti Tourbillon Bugatti