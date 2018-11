Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos bolygóra.","shortLead":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos...","id":"20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3dbf85-5492-447b-8d89-91d70b5722ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","timestamp":"2018. november. 20. 10:03","title":"Fontos kérdésben döntött a NASA, megvan, hogy 2021-ben hova szállunk le a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","shortLead":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","id":"20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e7b83-3a79-436c-99bb-b164cb1bf4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","timestamp":"2018. november. 20. 17:33","title":"6 kamera, 5G: kiszivárgott, milyen lesz a Samsung Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","shortLead":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","id":"20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f65f79-5b2a-4ff1-a39f-476bd7cf0afc","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","timestamp":"2018. november. 20. 17:56","title":"Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára fókuszál. Ingyenes, de így is megkérik az árát.","shortLead":"Assassin's Creed Rebellion címmel jelent meg egy új, mobilokra tervezett játék, amely a jól ismert orgyilkos témára...","id":"20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053bc4f6-bb40-4cdc-8b25-5fe56debdf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a744ef-7218-4bf0-9149-5e17a073fa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_assassins_creed_rebellion_ubisoft_ingyenes_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. november. 21. 08:33","title":"Meglepetés: jött egy teljesen új Assassin’s Creed, ezzel a telefonján játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","shortLead":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","id":"20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a642368-bee7-4dea-b1fd-c33cb1a92a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:24","title":"Rekordmagas felhőkarcoló épülhet hamarosan London szívében – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook működését, mert a szabad piac jelen állás szerint úgy tűnik, csődöt mondott.","shortLead":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook...","id":"20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03506dd-1243-408f-a815-2602d68b0a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","timestamp":"2018. november. 19. 19:33","title":"Tim Cook: A szabadpiaci működés megbukott, a kormányoknak kell rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","id":"20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135a579-914d-40ec-916d-4c9cf2191db7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. november. 20. 11:41","title":"Először volt hajlandó megindokolni a kormány, miért nem írják alá a CEU-ról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására vonatkozó kérelmet – jelentette be kedden Renata Deskoska igazságügyi miniszter.



","shortLead":"A magyar kormány döntésétől függetlenül Macedónia elküldi Budapestnek a Nikola Gruevszki volt kormányfő kiadatására...","id":"20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7068201-e6f3-4c08-a89c-2864adff1652","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Macedonia_mindenkeppen_keri_Gruevszki_kiadatasat","timestamp":"2018. november. 20. 16:07","title":"Macedónia mindenképpen kéri Gruevszki kiadatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]