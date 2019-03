Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","shortLead":"A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.","id":"20190323_halalos_baleset_motoros_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a20dc4f0-ce15-46cd-ad67-50446c89c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c634c31-ba09-4ee4-82fb-cc66bb7dc730","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_halalos_baleset_motoros_sms","timestamp":"2019. március. 23. 18:28","title":"4 évet kapott az autós, aki sms-ezett gyorshajtás közben és halálra gázolt egy motorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","shortLead":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","id":"20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07afb755-601b-459c-a5d8-895eb5b214b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","timestamp":"2019. március. 25. 09:23","title":"Mennyi ilyen lehet itthon is? Roncsautónak leadott német kocsikkal verik át a kelet-európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egykori munkatársa, Stephen Seidel 1983-ban jelentette meg tanulmányát a globális felmelegedésről, ami csak a \"15 perc hírnév\" elérésére volt elég. A szerző mégis optimista.","shortLead":"Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egykori munkatársa, Stephen Seidel 1983-ban jelentette meg tanulmányát a globális...","id":"20190324_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_epa_amerikai_kornyezetvedelmi_hivatal_stephen_seidel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39668cf2-6f52-4c06-8220-75ff3a44246d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_epa_amerikai_kornyezetvedelmi_hivatal_stephen_seidel","timestamp":"2019. március. 24. 08:03","title":"Csődöt mondott az emberiség? 36 évünk volt megállítani a globális felmelegedést, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","shortLead":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","id":"201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cb5258-2d8c-492b-a21b-10fee2687644","keywords":null,"link":"/vilag/201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","timestamp":"2019. március. 24. 09:00","title":"Nem hallgatott tanácsadóira, és jól tette, így nyert választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78765506-e160-4065-a274-aac224a9ced3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy 11 éves gyermek akart átfutni az úttesten Veszprémben.","shortLead":"Egy 11 éves gyermek akart átfutni az úttesten Veszprémben.","id":"20190323_gyalogatkelo_zebra_kislany_elsodortak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78765506-e160-4065-a274-aac224a9ced3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c172bdd-e641-467f-877d-b3cf7188eb80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190323_gyalogatkelo_zebra_kislany_elsodortak","timestamp":"2019. március. 23. 19:44","title":"Gyalogátkelőn sodort el egy autó egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e95c7-3058-4a15-9b3a-e44a02517837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy a korát abszolút megelőző kiváló családi autót, amire ülései száma alapján járna a 2,5 milliós kevdezmény. De nem új autó, ezért kiesik a pixisből.","shortLead":"Mutatunk egy a korát abszolút megelőző kiváló családi autót, amire ülései száma alapján járna a 2,5 milliós kevdezmény...","id":"20190324_egy_ikonikus_7_uleses_auto_amire_viszont_nem_jar_az_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e95c7-3058-4a15-9b3a-e44a02517837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2258f14-eb91-40c1-a690-42bc596dbf07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_egy_ikonikus_7_uleses_auto_amire_viszont_nem_jar_az_allami_tamogatas","timestamp":"2019. március. 24. 06:41","title":"Egy ikonikus 7 üléses autó, amire viszont nem jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","shortLead":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","id":"20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c1113-5326-40ec-b61d-b50dae0f525a","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"A Momentum szerint több cég berezelt az Orbán-ellenes plakátkampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]