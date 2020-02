Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed a kór, s már a szomszédos országokban is megjelent az Iránból tovább hurcolt betegség. A halálozási arány magas, a betegek között van az egyik alelnök is, aki a tünetek jelentkezése előtt az államfő közelében volt.","shortLead":"Irán vált a Kínából származó koronavírus-járvány közel-keleti gócpontjává: a perzsa államban egyelőre gyorsan terjed...","id":"20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d532ab27-9ad6-4da9-ab6a-37201feaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59184a1-1fa9-47f1-bda5-180524f5611e","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Iranban_uj_arcat_mutatja_a_koronavirus__magas_a_halalozasi_arany_s_fiatalok_is_aldozatul_esnek","timestamp":"2020. február. 29. 07:00","title":"Iránban új arcát mutatja a koronavírus: magas a halálozási arány és fiatal áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","shortLead":"A lengyel apróság közel 3,5 évtizede látta meg a napvilágot, de a kor nem igazán látszik rajta.","id":"20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813282e6-3042-4aec-b117-38124716aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61a4f72-948a-4a95-ab9f-c817958a30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200229_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_allapotu_nagyatadi_kispolszkit","timestamp":"2020. február. 29. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek állapotú nagyatádi Kispolszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek adott interjújában beszél a belső emigrációjáról, a kultúrharcról, a kollaboránsokról, Demeter Szilárdról és a Térey-ösztöndíjáról is.\r

