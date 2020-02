Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos pártpreferenciákat és az értékválasztásokat kutató adatokból. A legnépszerűbb ellenzéki politikus Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Fekete-Győr András. A hvg.hu a Republikon Intézet kutatását ismerteti.","shortLead":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos...","id":"20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a22ff7-ca9c-45a3-b292-044d67d47a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","timestamp":"2020. február. 28. 06:30","title":"Orbáni értékeket vallanak magukénak a szavazók, de a Fidesznek nincs tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik okaként az alacsony pedagógusbéreket jelöli meg, és ezt ábrával bizonyítja.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik...","id":"20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0f4c5a-edce-4437-a562-46c89ce36aff","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","timestamp":"2020. február. 27. 14:14","title":"Megdöbbentő grafikon mutatja a „soha nem látott pedagógus-bérnövekedést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cd576e-8b25-4307-8236-1124c269ca99","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden résztvevő egyet értett abban, hogy nem szabad pánikot kelteni.","shortLead":"Minden résztvevő egyet értett abban, hogy nem szabad pánikot kelteni.","id":"20200227_Koronavirus_Keszek_a_kozos_fellepesre_a_magyar_parlamenti_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37cd576e-8b25-4307-8236-1124c269ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea9ee9-5fe8-45f6-80ab-86d7d29ca712","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Koronavirus_Keszek_a_kozos_fellepesre_a_magyar_parlamenti_partok","timestamp":"2020. február. 27. 21:11","title":"Koronavírus: Készek a közös fellépésre a magyar parlamenti pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","shortLead":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","id":"20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69931fa7-a7a3-4535-b78d-27d377a10e31","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:39","title":"Még bizonytalan, mennyire halálos a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott, amelyiken egy koronavírusos beteg is volt.","shortLead":"A hatóságokkal együtt dolgozik a Wizz Air, hogy biztosítsák mindenki más egészségét, aki azon a gépen utazott...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f22a09-d779-4461-a9c6-8ff58e170189","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_koronavirus_jarvany_wizz_air_repulogep","timestamp":"2020. február. 26. 10:06","title":"Nem engedi felszállni a Wizz Air a gépét, amelyen egy koronavírusos beteg utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A parlamenti pártok is összeültek a járvány miatt, törésvonal a nagyhatalmak megítélésében, viharos szél és hó jöhet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A parlamenti pártok is összeültek a járvány miatt, törésvonal a nagyhatalmak megítélésében, viharos szél és hó jöhet...","id":"20200228_Radar360_Donto_pont_a_koronavirus_elleni_harcban_de_nem_kell_a_boltokba_rohanni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a50f5d-78ff-4015-89a3-3927b30f66f2","keywords":null,"link":"/360/20200228_Radar360_Donto_pont_a_koronavirus_elleni_harcban_de_nem_kell_a_boltokba_rohanni","timestamp":"2020. február. 28. 08:15","title":"Radar360: Döntő pont a koronavírus elleni harcban, de nem kell a boltokba rohanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ülés szövetéhez 45 másfél literes műanyag palack kell.","shortLead":"Egy ülés szövetéhez 45 másfél literes műanyag palack kell.","id":"20200227_PETpalackbol_vannak_az_uj_Audi_A3asban_az_ulesszovetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d26c3dd-5a1c-4936-8321-b769be545e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_PETpalackbol_vannak_az_uj_Audi_A3asban_az_ulesszovetek","timestamp":"2020. február. 27. 12:59","title":"PET-palackból van az új Audi A3-asban az üléshuzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]