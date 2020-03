Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","shortLead":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","id":"20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22af2f4-da75-4083-8747-927e25b424e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","timestamp":"2020. március. 05. 15:08","title":"Tél tábornok nyugdíjba ment, Oroszország olvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"S. B. Ahmad egy belvárosi török étteremben mutogatta a nemi szervét, később az ut Ahmad egy belvárosi török étteremben mutogatta a nemi szervét, később az utcán nőket fogdosott, csókolgatott.","id":"20200304_afgan_ferfi_szexualis_eroszak_budapest_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012ea5ea-73a4-4e07-94a0-1a8497e2964f","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_afgan_ferfi_szexualis_eroszak_budapest_itelet","timestamp":"2020. március. 04. 12:55","title":"Elítélték a szexuális erőszakkal vádolt afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen biztosak lehetnek abban, hogy senki sem fér az így mentett csevegésekhez.","shortLead":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen...","id":"20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c12cf0-fac5-4cd2-9ef9-1d963d7d6605","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","timestamp":"2020. március. 06. 11:03","title":"Jó hír androidosoknak: tovább finomítja a WhatsApp a korlátlan tárolási funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","shortLead":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","id":"20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9895f368-a6c2-4adc-a410-a6915095f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 13:35","title":"Nem jönnek különvonattal lengyelek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali tömörülés. Most színre lép az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom.","shortLead":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali...","id":"20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c5c6b-47f4-4f8f-974a-483c33dba08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","timestamp":"2020. március. 04. 13:22","title":"Pártot alapított Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy akár teljesen meg is tiltható. A Társaság a Szabadságjogokért összegyűjtötte, mi mindennel lehetne számolni, ha fertőző betegség söpörne végig az országon.","shortLead":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy...","id":"20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfbbd77-75c9-431d-9b88-f7b7db447886","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Jogi kisokos: így korlátozhatják az életét, ha járvány tör ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","shortLead":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","id":"20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fae3c-bd20-422d-879d-5e8602bf16bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","timestamp":"2020. március. 05. 10:55","title":"Sorra nyeri a megrendeléseket Pakson az Orbán-rokonok üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már nálunk az intim kiskoncerttől kezdve a fesztiválok nagyszínpadáig. Ezúttal a kettőt ötvözik – június 29-én a Parkban egy egész estén át hallhatjuk az idén huszonöt éves formáció legkiemelkedőbb dalait.



","shortLead":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már...","id":"20200305_Jon_a_Morcheeba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971316b1-19a3-4d8e-a55b-4a0fe68d3686","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Jon_a_Morcheeba","timestamp":"2020. március. 05. 09:20","title":"Jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]