[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","shortLead":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","id":"20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8114ee6-97e9-4ad0-a1af-0fbb8992b71f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","timestamp":"2020. június. 11. 05:41","title":"Deutsch Tamás és Orendi Mihály pályázik a MOB alelnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és az Apple-nek).","shortLead":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és...","id":"20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b9642-1cfb-4515-95aa-52acf82a4df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","timestamp":"2020. június. 10. 17:03","title":"Egy valamit már most tudni lehet a Samsung Galaxy S21-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök között a szélsőjobb nagyobb arányban van jelen, mint a társadalom egészében. Semmi esély, hogy az állam tegyen valamit, ezért mi magunk lépünk fel a nácik ellen – mondta a HVG-nek Gábor, az egyik magyarországi antifás csoport tagja.","shortLead":"Az állam felhasználja a fasisztákat, és Magyarországon is igaz, hogy az erőszakszervezetekben, például a rendőrök...","id":"202024_magyar_ag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=563cdb3e-0ac4-4943-a432-3b1825abcbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c131204c-d7fe-46ce-a5c3-32746017b077","keywords":null,"link":"/360/202024_magyar_ag","timestamp":"2020. június. 11. 15:00","title":"\"Az antifasizmus nagyon tág dolog, mi általában reagálunk arra, amit a szélsőjobb tesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","shortLead":"Megérkezett a német gyártó nagyobb divatterepjárójának új sportos kivitele. ","id":"20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c2938-4353-469c-a732-b16447b5c749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeda31f-50ad-4a53-9168-7a7c40a0f8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_itt_az_uj_porsche_cayenne_gts_v6_utan_visszatert_a_v8","timestamp":"2020. június. 12. 07:59","title":"Itt az új Porsche Cayenne GTS: V6 után visszatért a V8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a5ec9b-90ec-4ea6-a485-79cdeac297d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus egy nagy disztópiafilm rendező, most épp zenés filmet készített.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus egy nagy disztópiafilm rendező, most épp zenés filmet készített.\r

\r

","id":"20200610_Micsoda_buli_szeken_ulve_jo_messze_egymastol_mar_lehet_diszkozni_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a5ec9b-90ec-4ea6-a485-79cdeac297d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8eb6531-824b-4fee-b6f4-bdfc41cb7981","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Micsoda_buli_szeken_ulve_jo_messze_egymastol_mar_lehet_diszkozni_Hollandiaban","timestamp":"2020. június. 10. 16:17","title":"Micsoda buli: széken ülve, jó messze egymástól már lehet diszkózni Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","id":"20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943cd29-3cb1-4ddd-ba85-a154e6252386","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 11. 09:11","title":"Pénteken derül ki, hogy mikor indul újra az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogyan kell helyesen port törölgetni.

","shortLead":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív...","id":"20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc6aa30-54ac-4a6c-9746-5eee812a0cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","timestamp":"2020. június. 10. 12:44","title":"Az utóbbi idők 5 legjobb perce Müller Cecíliától – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]