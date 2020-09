Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","shortLead":"A Le Mansi-i versenypályán bukkant fel egy kör erejéig.","id":"20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8066aa-0eac-424f-80e0-11df4f13b383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2eee31b-a5fd-453b-b94b-808624eecfb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Eloszor_lehetett_nyilvanosan_latni_a_Toyota_1000_loeros_sportkocsijat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:50","title":"Először lehetett nyilvánosan látni a Toyota 1000 lóerős hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","shortLead":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","id":"20200921_Kasler_hpv_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396b5208-69ba-4e81-8ae9-11cc6fea1694","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Kasler_hpv_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:23","title":"Kásler: Ősztől a hetedikes fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták most először választottak társelnököket.","shortLead":"A szocialisták most először választottak társelnököket.","id":"20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_tarselnok_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422834ea-6e16-43e9-b162-f1ffd96a9f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_tarselnok_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:37","title":"Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalant választotta társelnökévé az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","shortLead":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","id":"20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950452e5-b15f-4d62-8651-faf95efee410","keywords":null,"link":"/elet/20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:06","title":"Koronavírus: rosszabbodott az Edda zenészének állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma. A vírus 188 országban van jelen.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma...","id":"20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072d6dc-2c0c-405a-a0a1-16bba83f8f38","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:18","title":"Közeledik az egymillióhoz a koronavírusban elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]