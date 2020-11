Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység fantomja című tévésorozatból is ismerhettek a nézők.","shortLead":"Lelőtték vasárnap Texasban Eddie Hassell színészt, akit A gyerekek jól vannak című Oscar-jelölt filmből és A mélység...","id":"20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd60ffcc-ba11-433e-914e-8dd2adbbdfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ee2ee-6710-422e-85f0-267b8c75b82f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_Lelottek_A_gyerekek_jol_vannak_szineszet_Eddie_Hassellt","timestamp":"2020. november. 02. 09:41","title":"Lelőtték A gyerekek jól vannak színészét, Eddie Hassellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","shortLead":"Az autóklub szerint a kötelező felelősség-biztosítások árazásában is figyelembe kéne venni a vírushelyzetet.","id":"20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b30e208-b445-43a1-9f9b-4188b9a215ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_20_szazalekkal_dragulhat_a_kotelezo_mikozben_a_virushelyzet_miatt_kevesebben_autoznak","timestamp":"2020. november. 03. 09:07","title":"Hogyan drágulhat ennyire a kötelező, amikor a járvány miatt kevesebben autóznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","shortLead":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

","id":"20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1793ec15-14e8-4990-b8b9-7895c7604a4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Először történt meg, hogy több elektromos hajtású autót adtak el Európában, mint dízelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","shortLead":"Egy nyitott autóból esett ki egy vizsla, de úgy, hogy közben a póráza nem engedte őt. ","id":"20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dee5562-6dc1-427a-bfa8-69ac9082913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1427d1-db57-404f-9b8c-499b62ed350b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_korforgalom_auto_kutya_keszthely","timestamp":"2020. november. 03. 12:27","title":"Körforgalomban haladó autóból esett ki egy kutya Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6525b-7255-481d-b793-73031394a670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtökön este tudták meg a dolgozók, hogy novemberben már nem nyit ki a háztartásigépgyár.","shortLead":"Csütörtökön este tudták meg a dolgozók, hogy novemberben már nem nyit ki a háztartásigépgyár.","id":"20201101_A_Whirlpool_smsben_uzente_meg_negyszaz_dolgozojanak_hogy_bezarja_napolyi_gyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e6525b-7255-481d-b793-73031394a670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b868fe92-11d3-46ce-b911-53dde28e4080","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_A_Whirlpool_smsben_uzente_meg_negyszaz_dolgozojanak_hogy_bezarja_napolyi_gyarat","timestamp":"2020. november. 01. 16:26","title":"A Whirlpool sms-ben üzente meg négyszáz dolgozójának, hogy bezárja nápolyi gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","id":"20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff30471-fa60-432c-adfd-664c1e211220","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","timestamp":"2020. november. 02. 07:59","title":"Szerdán jön a valaha készült legerősebb VW Golf, egy fotót már kiadtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha a születéseknek nem a dekrétumok miatt kellene örülnünk.","shortLead":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha...","id":"20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05dc5c7-095d-48d3-af70-0e2e3976bb8b","keywords":null,"link":"/360/20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","timestamp":"2020. november. 03. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Milyen Istenről beszélünk, amikor az abortuszról beszélünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]