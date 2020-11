Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná, mert szerinte minden rendben van a demokráciával Magyarországon, amelyre úgy akar feltételeket kényszeríteni az unió, mintha a Szovjetunió lenne.","shortLead":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná...","id":"20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b7463b-893c-49a5-a5c3-e4026e3d67c7","keywords":null,"link":"/360/20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","timestamp":"2020. november. 25. 18:30","title":"Orbán Merkelnek: „Amit kérsz tőlem, Angela, az az öngyilkossággal egyenlő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatnak sikerült megakadályoznia a támadást, állítólag nem keletkezett kár.","shortLead":"A titkosszolgálatnak sikerült megakadályoznia a támadást, állítólag nem keletkezett kár.","id":"20201127_hackertamadas_vakcinafejlesztes_koronavirus_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f51d93b-5bd6-4e24-ad0c-c7e134e8ba3a","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_hackertamadas_vakcinafejlesztes_koronavirus_korea","timestamp":"2020. november. 27. 08:22","title":"Dél-koreai vakcinafejlesztőket támadtak meg észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Eddig csak a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők számát hozták nyilvánosságra.","id":"20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28146c8e-4c9b-4948-b462-c20883ce536e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Eloszor_mondta_meg_a_kormany_hany_koronavirusos_beteg_van_intenziv_osztalyon","timestamp":"2020. november. 26. 12:32","title":"Először mondta meg a kormány, hány koronavírusos beteg van intenzív osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","shortLead":"Mike Ryan szerint \"nagyon-nagyon\" valószínű, hogy életünk majd visszatérhet a régi kerékvágásba.","id":"20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f12d0c-4327-411c-88e9-3e88fe341a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69145d3-2e9b-4fce-9268-961bf0fc8365","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_WHOigazgato_vedooltas_koronavirusbetegseg","timestamp":"2020. november. 27. 06:15","title":"WHO-igazgató: A védőoltások nem tüntetik el teljesen a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services hibája miatt. A rendszer néhány hónapja a világ eddigi legkomolyabb túlterheléses támadását szenvedte el.","shortLead":"Több, elsősorban az amerikai régióból üzemeltetett webszolgáltatás sem működik most megfelelően az Amazon Web Services...","id":"20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09a4c4e-f305-4e7f-a686-48ce375f6d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_internet_amazon_web_services_aws_hiba_weboldalak","timestamp":"2020. november. 25. 19:07","title":"Valami nagy gond van az Amazonnál, csuklik tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]