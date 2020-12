Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","id":"20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d71c6-a7be-45ae-8740-6a8e22e57728","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 06. 20:25","title":"Több mint 60 ezer olasz halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását amiatt, hogy november elején megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a karabahi harcok lezárásáról, és ezzel jelentősen csökkent az örmények ellenőrizte terület nagysága.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján...","id":"20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289824fb-09d5-48a9-911f-f5e13560092e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","timestamp":"2020. december. 05. 18:36","title":"Óriástüntetés Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott küldött a megye oktatási intézményeinek, és amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hozott nyilvánosságra.","shortLead":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott...","id":"20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e8627-05f3-4553-86d8-58ece32e7577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Máris leállítják a tanárok tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","shortLead":"Vasárnap ismét ezrek vonultak Minszk utcáira, hogy Lukasenka lemondását követeljék.","id":"20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46262a8-a3a8-4698-b160-462cdfce3449","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetes_Feheroroszorszag_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Több száz embert vettek őrizetbe az újabb tüntetéseken Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d692857b-d6e2-4744-99e6-7436d6ffd42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új technológia gondoskodik róla, hogy kevésbé legyen lelkiismeret-furdalásunk, ha megjön a kedvünk a nassoláshoz. ","shortLead":"Egy új technológia gondoskodik róla, hogy kevésbé legyen lelkiismeret-furdalásunk, ha megjön a kedvünk a nassoláshoz. ","id":"20201207_Feltalaltak_a_kornyezetkimelo_sort_es_sorkorcsolyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d692857b-d6e2-4744-99e6-7436d6ffd42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cee6de-ee30-4dba-81e3-95ac362bea74","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Feltalaltak_a_kornyezetkimelo_sort_es_sorkorcsolyat","timestamp":"2020. december. 07. 10:34","title":"Feltalálták a környezetkímélő sört és sörkorcsolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak, és műsorai jól alkalmazkodtak a rendkívüli körülményekhez.","shortLead":"Egy spanyol tanulmány szerint a koronavírus-járvány alatt a rádió bizonyult az egyik legfontosabb információforrásnak...","id":"20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9696181-bf38-42d3-b502-81b81a285d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc73343-60cf-494c-af21-d999c572ba7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_koronavirus_jarvany_tajekozodas_radio_szerepe_radiohallgatas","timestamp":"2020. december. 06. 18:03","title":"Szól a rádió, és a kutatók szerint kulcsszerepet töltött be a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű üzenetét számos román választó is megkapta, sokan felháborodtak. A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását.

","shortLead":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű...","id":"20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c284d2c0-d577-4417-a59b-87e6e520bd01","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2020. december. 06. 10:49","title":"Szijjártó telefonos kampányüzenete okozott botrányt a román választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]