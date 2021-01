Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","shortLead":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","id":"20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f384b0-a534-4a84-9bf9-3f5726cbcec3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 07:19","title":"Autók is égtek a lezárásellenes holland tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","shortLead":"Ráadásul lehet, hogy a tüzet is az áramszolgáltató okozta. ","id":"20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d169b1c-5efb-4ffa-ac35-bc4e1ade3bb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Leegett_a_hazuk_de_meg_fel_evig_kaptak_a_villanyszamlat","timestamp":"2021. január. 24. 12:45","title":"Leégett a házuk, de még fél évig kapták a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román liberális párt, az RMDSZ pedig komoly, de kisebbségi szempontból másodlagos fontosságú tárcák élén vállal kockázatot.","shortLead":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román...","id":"202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e63a9-45c8-4bf3-b73c-d31dfc139546","keywords":null,"link":"/360/202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","timestamp":"2021. január. 24. 16:00","title":"Alig alakult meg koalíció, máris veszekednek egymással a román kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","shortLead":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","id":"20210125_macron_biden_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51bb046-50d8-4a88-964d-1a2d37814cfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_macron_biden_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 05:27","title":"Macron az első uniós vezető, akit elnökként felhívott Biden, nagy a véleményegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","shortLead":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","id":"20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a6ffe-0084-4e28-a7ae-f65efd3da33c","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:13","title":"OGYÉI-főigazgató: Nem csak Magyarország vehet Európában az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae610a-a8ae-451a-9666-bc0f490e04b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. január. 23. 20:01","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","shortLead":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","id":"20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c70482-cca3-46ad-aef1-ec00cf004441","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","timestamp":"2021. január. 24. 09:22","title":"64-en haltak meg a koronavírustól vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]