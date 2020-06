Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint inkább a civil szervezetet lehet azzal vádolni, hogy propagandatevékenységet végez.\r

","shortLead":"A hatóság szerint inkább a civil szervezetet lehet azzal vádolni, hogy propagandatevékenységet végez.\r

","id":"20200612_Aso_ember_feje_kibukkant_a_fold_alol__cafolja_a_rendorseg_a_Migration_Aid_allitasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c2ac53-e866-4925-a41e-ee83c816f532","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Aso_ember_feje_kibukkant_a_fold_alol__cafolja_a_rendorseg_a_Migration_Aid_allitasait","timestamp":"2020. június. 12. 07:41","title":"\"Ásó ember feje kibukkant a föld alól\" – cáfolja a rendőrség a Migration Aid állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","id":"20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d4038-1132-428f-9103-4d9a81366603","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 11. 08:37","title":"BKV: Hibázhatott a buszsofőr, de Liu Shaolinék szabálytalanul tekertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség reformjába szeretnék becsatornázni. A szándék megtörhet a republikánusok, és különösen Donald Trump elnök ellenállásán, aki a szíve szerint a hadsereget is bevetné a rend helyreállítására.","shortLead":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség...","id":"20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c166039b-7f3e-4d62-bcdd-630a56b4713b","keywords":null,"link":"/360/20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","timestamp":"2020. június. 10. 11:00","title":"Ostrom alatt az amerikai rendőröket összetartó hallgatás törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","shortLead":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","id":"20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bb5dc8-f442-4f58-ac34-0991f3e39bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","timestamp":"2020. június. 10. 10:27","title":"A Rogán-féle turisztikai ügynökség 1,5 milliárdot adott négy luxusszállodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","shortLead":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","id":"20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caca8732-13cc-4526-ad88-7492d07bfef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2020. június. 10. 12:36","title":"Közel 800 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú hirdetésnek beillő sorozatot készített sztárok hatásáról, az HBO Max új szériájánál pedig tévétörténelmet érez a levegőben Kovács Gellért. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"A Youtube-ra pakolta fel a Netflix egy igen aktuális témát boncolgató dokumentumfilmjét, az Apple társadalmi célú...","id":"20200610_Stream360_nyolcadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b93172f-843e-4547-8779-c8c5d131efe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb135cb-c15f-429b-ad70-5b05a27434d0","keywords":null,"link":"/360/20200610_Stream360_nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 11. 17:00","title":"Stream360: Ingyenesen elérhető film, amiből megérhetjük, mi történik most Amerikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]