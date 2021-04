Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Flour Tomi, Péter Szabó Szilvia és Curtis sem volt feltétlenül boldog, hogy tömegek szórakoztak együtt a múlt hétvégi terasznyitás során.

„Én csak a saját teraszomra ültem ki, mert sejtettem, hogy ez történik majd. Tele volt a város oltatlan fiatallal, egymás hegyén-hátán voltak. Jobban tartok a vírustól annál, mint hogy ilyen tömegbe merészkedjek.

Közben értem, hogy mindenki vágyik a szabadságra, de szerintem ez kicsit olyan volt, mint egy emberkísérlet, várni kellett volna még két hetet a teraszokkal”

– nyilatkozta a Blikknek Fluor Tomi.

Péter-Szabó Szilvia sem tartja jó ötletnek, hogy a szórakozni vágyók ellepték a vendéglátóhelyeket. A NOX egykori énekesnője a vírus miatt nemrég vesztette el az egyik rajongóját, ami nagyon megviselte. Örül a lépcsőzetes nyitásnak, de próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a veszély nem múlt el. A Blikk idézte Curtist is, aki azt írta a közösségi oldalán, hogy tart a járvány újbóli berobbanásától, ha ilyen tömegben buliznak a fiatalok.

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, több híresség viszont üdvözölte a terasznyitást, igaz, nem feltétlenül ott, ahol rengetegen voltak.

Király Linda, Debreczeni Annoni Zita és Dobó Kata napfürdőzve élvezte a teraszozást, rajtuk kívül más nem is látszódik a képen. A 444.hu szúrta ki, hogy a bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették.

A kormány terasznyitást üdvözlő kommunikációja nem csak itt látható, rengeteg fideszes politikus posztolt képeket a hétvégén, ahogy az a Telex gyűjtéséből is kiderül. Még Orbán Viktor is közzétett egy fotón, ami ráadásul már facebookos képkeretként is használható.

Terasznyitás után egy nagy fesztiválnak tűnik a város - galéria Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így szombattól a vendéglátóhelyek megnyithatták a teraszukat, kerthelyiségüket. Az első kicsit szabadabb napon az időjárás is kegyes volt, így a belvárostól a Római-partig egy nagy szabadtéri fesztivállá vált a város.

A teraszok megnyitását a kormány 3,5 millió beoltotthoz kötötte. Ez pénteken lett meg. A tömegek ellepték a vendéglátóhelyeket, még ott is, ahol nem volt terasz. Ráadásul több helyen is azt lehetett tapasztalni, hogy az emberek nemigen tartották be a járványügyi védekezéseket. Nem meglepő, hogy Kemenesi Gábor és Zacher Gábor is elítélte a „féktelen bulizást”.

Az operatív hétfői sajtótájékoztatóján viszont azt mondta Müller Cecília, hogy nagyon örül „a felszabadult teraszon tartózkodásnak”, de hangsúlyozta a maszkivelés fontosságát. Kiss Róbert alezredes szintén a tájékoztatón közölte, hogy a lakosság „széles köre” betartotta az intézkedéseket hétvégén, majd bejelentette, hogy 2104 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselés elmulasztása miatt.