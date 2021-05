Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós helyreállítási alap ma közölt programjai alapján, az orvosi béremelés azonban megmaradt. Magyarország nem kér a kedvezményes uniós hitelből, emiatt ágazati reformokról mond le.","shortLead":"Az egyetemek megújítása, a Dél-Budai Centrumkórház és egy Duna-híd is eltűnt a kormány tervei közül az uniós...","id":"20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104dc7a8-cdfb-4dec-9047-ac43bed9a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6b5ea-dccc-4fc2-a956-361560318701","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_helyreallitasi_terv_europai_unio","timestamp":"2021. május. 17. 14:32","title":"Fűnyíró: egészségügyre és az egyetemi átalakításra is kevesebb pénzt kér az EU-tól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03f58d-c40c-4824-a630-681c706d327a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyár közepétől újraindul az elektromos autók vásárlását segítő pályázat, amit összevonva a nagycsaládos kedvezménnyel már komoly megtakarítást lehet összehozni.","shortLead":"Nyár közepétől újraindul az elektromos autók vásárlását segítő pályázat, amit összevonva a nagycsaládos kedvezménnyel...","id":"20210517_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba03f58d-c40c-4824-a630-681c706d327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42da1599-73ce-451a-9d8b-27f2d2766218","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. május. 17. 14:17","title":"Újra lesz támogatás elektromos autó vásárlására, több feltételen könnyítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított formában.\r

\r

","shortLead":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított...","id":"20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d14309-4aac-42fb-98bd-8f0e7b268d34","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","timestamp":"2021. május. 17. 18:40","title":"Sétányt alakítanak ki a pesti alsó rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív jövedelemadóra, a mostani, gazdagoknak különösen kedvező egykulcsos rendszerről. Vagy elkezdődhet egy újabb szabadságharc. Vélemény.","shortLead":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív...","id":"202119_amerikai_munkaspart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d96f88-fa0d-4ee7-9f2f-de721a99db1a","keywords":null,"link":"/360/202119_amerikai_munkaspart","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Dobozi István: Biden adhatja meg a lökést a magyar adórendszer átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","shortLead":"Korrupcióellenes ügyészség vagy szociális intézmény?","id":"20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf8f77ea-f25b-4900-9eb9-edd83c7f6947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7b21a-7c4d-4eeb-ad08-5f8f637de147","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_fekete_gyor_andras_2022_karmelita_kolostor","timestamp":"2021. május. 17. 15:49","title":"Fekete-Győr András már azt tervezi, hogy mi legyen a Karmelitában 2022 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb...","id":"20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c12dc9-6aaa-4e5e-9724-e95ff6c9f0bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","timestamp":"2021. május. 16. 21:47","title":"Brit egészségügyi miniszter: az oltások védenek az indiai variáns ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]