Vészesen terjednek a légúti fertőzések, január első hetében 137 ezren fordultak orvoshoz tünetekkel. A járvány megfékezéséhez elengedhetetlen a higiénia, ezért a Euronews annak nézett utána, hogy milyenek az európaiak kézmosási szokásai.

A hollandok fele nem mossa meg a kezét vécéhasználat után a Statista adatai alapján, ezzel sereghajtók a higiénia terén. Nem sokkal tisztábbak a statisztikák szerint az olaszok sem, 43 százalékuk nem hajlandó szappannal megmosni a kezét.

A harmadik helyen a spanyolok állnak, 39 százalékuk nem mos kezet vécéhasználat után, őket szorosan követik a franciák 38 százalékkal és az oroszok 37 százalékkal.

Szerbia 83 százalékkal már az élmezőnyben van, és ugyanennyien mosnak kezet Magyarországon is. De a szomszédos Románia is jól áll 84 százalékkal. A portugáloknál is hasonló az arány, mivel a lakosság mindössze 15 százaléka nem hajlandó kezet mosni, miután elvégezte a dolgát. A lista csúcsán Bosznia-Hercegovina és Törökország szerepelnek, a statisztikák alapján ők veszik legkomolyabban a kézhigiéniát.

A Euronews kiemelte, hogy az adatokat még 2015-ben gyűjtötték, de, ahogy fogalmaztak, „a régi szokások nehezen kopnak el”.

A nyitókép forrása: MICROGEN IMAGES / SCIENCE PHOTO LI / SMD / Science Photo Library via AFP