Nehéz egyensúlyozni a karrier, kapcsolatok és az otthoni tennivalók sokasága között, így könnyen túlterheltté válhatunk. A káosz közepette pedig egészen könnyű felvenni olyan alattomos szokásokat, amikről elsőre nem is gondolnánk, hogy ártalmasak. A HackSpirit összegyűjtött hét ilyet, hogy egy kis odafigyeléssel leküzdhessük őket.

Felkelés után egyből a telefonhoz nyúlunk

Nehéz elkerülni, hiszen már szinte mindenkinek a telefonja az ébresztőórája is egyben, de a barátokkal, rokonokkal való kapcsolattartáshoz is elengedhetetlen, sőt még munkaeszköz is. De ha rögtön görgetéssel kezdjük a napot, akkor máris megágyaztunk annak, hogy később is stresszesen és szétszórtan teljen. Több kutatás is talált már összefüggést talált a gyakori mobiltelefon-használat és a stressz, a figyelem- és alvászavarok és más mentális problémák között, az ébredés utáni telefongörgetés pedig különösen kártékony lehet.

Érdemes inkább fokozatosan indítani a napot és szánni pár percet a nyújtózkodásra, inni egy kis vizet vagy csak kinézni az ablakon, ahelyett, hogy egyből az alvás alatt érkezett értesítések tömkelegével terhelnénk az agyunkat.

Nem szánunk időt a mozgásra

A sűrű hétköznapokban nehéz időt szánni az edzésre, de a testmozgás nemcsak a fittségről szól, hanem a mentális állapotunkat is javíthatjuk vele.

A rendszeres testmozgás bizonyítottan segít növelni az energiaszintet és javítani a hangulatot. Emellett számos egyéb egészségügyi előnnyel is járhat, például csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, de az alvásminőségünket, sőt még a memóriánkat is javíthatjuk vele,.

A testmozgás növeli a pulzusszámot, ezáltal elősegíti a vér és az oxigén áramlását az agyba.

Telefonozással töltött, elpocsékolt percek

A közösségi média görgetése az ágyban ártalmatlannak tűnik, de megnehezítheti az elalvást, és nem kizárt, hogy pont amiatt forgolódunk akár órákon át esténként az ágyban. Nagy egyetértés mutatkozik a szakértők között abban, hogy az egészségünk egyik alapja az elegendő és jó minőségű alvás, arra pedig sajnos biztosan nincs jó hatással a telefon. Már csak azért sem, mert a párnák közt elhelyezkedve nagyon könnyű belefeledkezni a mobilunk által kínált ingerekbe, amivel a szükséges alvásidőnket rövidítjük meg. De amiatt is érdemes már lefekvés előtt félrerakni a telefont, hogy csökkentsük a kék fénynek való kitettségünket. Ez azért fontos, mert a kék fény megzavarhatja a szervezet napszaki ritmusát (ez biztosítja a testünk működéséhez szükséges energiát és teszi lehetővé a pihenés alatti feltöltődést), késleltetve a melatonin – az elalvásért felelős hormon – termelődését.

Többféle tanáccsal is előrukkolnak a szakértők, de sokat segíthet, ha bevezetünk egy 30 perces tilalmat lefekvés előtt. Helyette lehet mondjuk olvasni, vagy átgondolni a napunkat, főzőcskézni, vagy belekezdeni valamilyen hobbiba, esetleg naplót vezetni.

Sok mindenbe belekezdeni egyszerre

Könnyű összetéveszteni a káoszt a valódi produktivitással. A szakértők szerint a multitasking – vagyis ha több dolgot csinálunk egyszerre – akár 40 százalékkal is csökkentheti a produktivitást. Előfordulhat, hogy munkahelyünkön egyszerre figyelünk az emailekre, a főnökünk utasításaira, esetleg még egy online meeting is megy a háttérben, így könnyű szétszórttá válni.

Ajánlott időblokkokat kialakítani, és egyszerre csak egy dologgal foglalkozni. Persze, amikor ránk zúdulnak a feladatok, akkor nehéz félretenni párat és előnyben részesíteni másokat, de hosszú távon mégis sok előny származhat abból, ha nem hagyjuk magunkat eltéríteni.

Elfelejtünk törődni magunkkal

Az önmagunkról való gondoskodás (self-care) minden olyan tevékenységet magában foglal, amely segít megőrizni mentális, érzelmi, fizikai, társas és spirituális egészségünket.

Ha ugyanis mindkét végén égetjük a gyertyát, könnyen okozhatunk magunknak kiégést, szorongást és depressziót.

Néhány egyszerű, mégis sokszor elhanyagolt tevékenység, ami sokat dobhat az általános hangulatunkon: beszélgetés barátokkal, naplóvezetés, olvasás, zenehallgatás, edzés, sétálás, filmnézés, egy kis szundítás.

Negatívan beszélünk magunkról

Sokan beszélünk magunkhoz azzal a céllal, hogy motiváljuk és fejlesszük magunkat. A kemény, büntető jellegű önreflexió azonban visszafelé sülhet el. Például ha azt mondogatjuk magunknak, hogy „nem vagyok elég jó”, azzal aligha javítunk a helyzetünkön.

Kutatások már többször is összefüggésbe hozták az önostorozást a magas stressz-szinttel, de okozhatunk magunknak ekképpen szociális szorongást, depressziót és párkapcsolati nehézségeket is. Ha belekerülünk egy ilyen negatív spirálba, akkor segíthet, ha leírjuk a negatív gondolatainkat, és időt szánunk arra, hogy megcáfoljuk azokat az erősségeink bizonyításával.

Túlvállaljuk magunkat

Ha folyamatosan igent mondunk minden kérésre, meghívásra vagy feladatra, ami csak elénk kerül, akkor idővel valószínűleg túlterheljük magunkat. Amikor túlvállalunk, átengedjük az időnket és energiánkat olyasmiknek, amik nem biztos, hogy összhangban vannak a valódi prioritásainkkal.

A megoldás egészen egyszerű, mégis sokaknak nehezen megy. El kell kezdeni gyakrabban nemet mondani. Néha önzőnek érezhetjük magunkat, ha ilyen helyzetbe kerülünk, mégis szükséges hosszú távon.

Mielőtt beleegyeznénk valamibe, tegyük fel magunknak a kérdést: Tényleg fontos nekem ez? Illeszkedik a céljaimhoz és értékeimhez? Ha a válasz nem, akkor engedjük meg magunknak, hogy visszautasítsuk a felkérést.