Péntek esti berúgás, ivóverseny, partirészegség, alkohol iskolába menetel előtt, szünetben és iskola után. Pálinkaivás virtusból, kihivásból, vagy beavatási szertartásokon.

Riasztóan változatos, hogyan isznak az európai kamaszok, a „belépési küszöb” meghökkentően alacsony: 12-13 éves alkoholfüggőket is kezelnek ott, ahol a fiatalkorúak szeszesital fogyasztása divattá vált – Dánia, Nagy-Britannia jár a szomorú statisztikák élén. A 15-16 éves korosztály már gyakorlott alkoholfogyasztónak számít több európai országban – dacára annak, hogy a legtöbb tagállamban 16 év alatt hivatalosan nem is lehet alkoholhoz jutni. Nem hivatalosan szinte mindenhol megkerülik a törvényeket. Az új, fiatal alkoholista-generáció megjelenése azon múlik, hogy milyenek a helyi szokások, az országos szabályozás és az ellenőrzés.

Magyarországon évek óta kongatják a szakmai szervezetek a vészharangot. A Hintalovon Alapítvány évek óta figyelmeztet a kockázatokra, a civilszervezet adatai szerint szilveszterkor minden tizedik detoxikálóban kerülő alkoholfogyasztó kiskorú volt. A magyar kamaszok 42 százaléka megy át alkalmanként alkoholos krízisen, ez az arány a 18 évnél idősebbeknél 14 százalékra csökken. A 15 évesek körében az ismétlődő alkoholfogyasztás eléri a 31 százalékot. Ezzel Magyarország a negyedik legveszélyeztettebb ország (Dánia, Litvánia és Ausztria mögött) – ami a kamaszkorúak alkoholizmusát illeti.

A kirívó negatív adatok nem meglepőek – Magyarországon a felnőttkorúak alkoholfogyasztása is rekordmagas. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelek szerint a kormány kifejezetten és szisztematikusan támogatja a szeszesitalok fogyasztását és forgalmazását. Meglepően elfogadóan és ösztönzően fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi is legutóbbi sajtótájékoztatóján is, amikor a most induló állami kocsmatámogatási programról kérdezték: „Heti egy pálinkától senkinek sem lesz semmi baja, az alkoholfogyasztás bizonyos mértékben egészséges is lehet”.

Az európai tagállamokban ezzel szemben nő a szigor az alkoholfogyasztással kapcsolatban és kiemelt figyelmet kap a fiatalkorúak védelme, illetve a már alkoholproblémákkal küzdő kamaszok terápiás támogatása. A gyors és határozott intervenció látványos eredményeket hoz. Izlandon csupán a kamaszok 8 százaléka érintett, Dániában viszont több, mint a fele. Dánia elrettentő példa, mert míg a skandináv országok statisztikái az európai átlagnál jobbak, a dánok a megengedő jogszabályok és a laza ellenőrzés miatt kilógnak a sorból. Dániában 16 év fölött már lehet alacsony alkoholtartalmú italokat vásárolni, a szesz errefelé tulajdonképpen életkortól függetlenül „kéznél van”. Norvégiában, Svédországban, Finnországban azonban épp a romló adatok miatt szigorú korlátozásokat vezettek be, csakúgy, mint Spanyolországban és Portugáliában. Itt a kamaszok negyedét fenyegeti az epizódszerű – havi egyszeri – alkoholfogyasztás.

Spanyolországban az elmúlt öt évben válságkezelő program indult kifejezetten a kiskorú védelme érdekében. Bár már másfél évtizede tilos 18 év alattiak számára alkoholt forgalmazni, ez a szigorítás nem nyújtott teljes védelmet, az alkoholfogyasztó tinik száma nem csökkent úgy, ahogy azt a prevenciós programok előirányozták. Ezért három évvel ezelőtt a köztéri alkoholfogyasztást is radikálisan korlátozták: olyan nyilvános terekben, ahol fiatalkorúak is jelen lehetnek (játszóterek, parkok, közintézmények, iskolák körzetében például), a felnőttkorúak sem fogyaszthatnak alkoholt. Nem lehet szeszesitalt vásárolni automatából, vagy olyan helyen és módon ahol a vásárló életkora nem ellenőrizhető. A kihágásokat szigorúan büntetik: az eset súlyosságától függően 600 eurótól 600 ezer euróig terjedő bírsággal sújtják azt a forgalmazót, aki fiatalkorúak számára ad el alkoholos tartalmú italt. Nem csak a forgalmazó, a szülők, szülői vagy tanári felügyelettel megbízott emberek is büntethetők, ha a felelősségükre bízott gyermek- vagy fiatalkorú alkoholt iszik. A szabálysértő kocsmák, szórakozóhelyek működését felfüggeszthetik az illetékes hatóságok, vagy végleg megvonhatják a működési engedélyüket.

Csehországban megengedőbbek a törvények. A 16 évnél idősebbek is fogyaszthatnak alkoholt, de csak 18 év felett vásárolhatnak. Ugyanúgy, mint Spanyolországban, itt is büntetik azt, aki alkoholt ad el fiatal- vagy kiskorú vásárlóknak, bár a bírságok jóval alacsonyabbak, mint Spanyolországban. A rendőrségi razziák, ellenőrzések is ritkák, általában külön bejelentésre szállnak ki.

Ausztriában 16 év fölött legálisan vásárolhatnak alacsony alkoholtartalmú italokat a fiatalok, legalábbis bort vagy sört, mert az égetett szesz, a magas alkoholtartalmú italok fogyasztása csak 18 évtől megengedett, és abban az esetben, ha a fogyasztó személyi irattal tudja igazolni az életkorát. A szabályszegők a kihágás mértékétől függő büntetést kapnak. 15 ezer euró a maximális bírság, de a súlyos eseteket börtönbüntetéssel (hat hetes elzárással) is sújthatják. A tapasztalat az, hogy ritkák az ellenőrzések, aki akar, az fiatal kora ellenére is alkoholhoz jut, alig van arra példa, hogy bárki személyi igazolvány felmutatásához kötné a kiszolgálást.

Litvániában, hasonlóan a többi európai országhoz 18 éves kortól lehetett alkoholt vásárolni és fogyasztani az ezredforduló után. Mivel azonban az alkoholfogyasztási statisztikák nem javultak, 2018-ban szigorították a törvényt és 20 évre növelték a korhatárt, 25 év alatt a kereskedő bármikor elkérheti a vásárló személyigazolványát, aki köteles felmutatni az okmányt. A húsz évnél fiatalabbak számára alkoholt forgalmazót esetenként kétszáz euró körüli bírsággal sújtják, ha pedig visszaeső elkövetőről van szó, akkor a büntetés elérheti az ötszáz eurót. Bár a jogszabályok szigorodtak, és egyre gyakoribbak az ellenőrzések, a társadalom toleranciája még mindig magas. Az emberek elnézőek, sok esetben támogatóak a litvánok a szeszesital fogyasztásával kapcsolatban. A szigorítások után négy évvel a fiatalok 23 százaléka jutott szabálytalanul alkoholhoz, tavaly ez az arány 40 százalék volt. Nem a kihágások száma, hanem az azonosított szabálysértések aránya nőtt, annak megfelelően, ahogy az ellenőrzés is rendszeressé vált.

Épp az alkoholifogyasztás magas társadalmi támogatottsága miatt vezettek be kiegészítő szabályokat a litván hatóságok. Az életkori megszorításon túl korlátozták azt is, milyen napszakban lehet alkoholhoz jutni: este tíz után már nem adnak el alkoholos italt a litván boltokban. Teljes tiltás vonatkozik az alkoholos termékek reklámjára, vagy az alkoholfogyasztás népszerűsítésére. Jelentős, mentalitásbeli változásra azonban csak évek múlva számítanak a helyiek: ha az ivás, mint „közösségi élmény”, „látványosság”, mint szabadidős tevékenység átalakul és ha sikerül a társadalom egészével elfogadtatni a tényt: a fiatalkorúak alkoholfogyasztása egész életre kiható, káros következményekkel jár.

