Heti egy pálinkától senkinek se lesz baja, sőt az alkoholfogyasztás még egészséges is lehet bizonyos mértékben – többek között ezeket mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki utóbbi kijelentésére példaként a vörösbort hozta fel.

Utánanéztünk, hogy tényleg ártalmatlan-e, ha minden héten lecsúszik egy feles.

Heti egy pálinka az orvost távol tartja?

Fáj a torka? Nem jó a gyomra? Rossz a közérzete? Erre panaszkodva többször is halhatta már ismerőseitől a tanácsot, hogy húzzon le egy jó erős házi pálinkát, az majd megoldja a gondjait. Ez az elmélet azonban mára már megdőlt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az alkohol semmilyen mennyisége nem előnyös az egészségre, ellenben csökkenthetjük a szájüregi és hasonló daganatok későbbi kialakulásának kockázatát, ha tartózkodunk a ivástól. Egy tavalyi vizsgálatuk alapján is egyértelműnek tűnik, hogy már a kis mennyiségű alkoholfogyasztás is káros lehet, de az Egyesült Államok tiszti főorvosa is kijózanító kijelentést tett januárban: nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol.

A WHO szerint évente 2,6 millió halálesethez járul hozzá az alkoholfogyasztás, ezen túl pedig emberek millióinál vált ki különböző megbetegedéseket.

Az Egyesült Államokban felmerült, hogy a rák miatt a cigi mintájára az alkoholos üvegekre is figyelmeztető üzenetet rakjanak “Az alkohol fokozza a rák kockázatát” – erre szeretné felhívni a figyelmet minden palackon az Egyesült Államok főorvosa. Erről a washingtoni kongresszusnak kell döntenie.

Az alkoholfogyasztásra vonatkozó egészségügyi vélekedések vegyesek, de a rák és az alkohol közötti kapcsolat többszörösen bizonyított. Hozzá kell tenni azonban, hogy a legtöbb esetben csak a nagy mennyiségű fogyasztással hozzák összefüggésbe a kockázatokat. Utóbbi állítást Zacher Gábor toxikológus is megerősítette, akit arról kérdeztünk, igaza van-e Gulyásnak abban, hogy nem árt, ha lecsusszan heti egy pálinka. És bár Zacher is felemlegette a WHO zéró alkohollal kapcsolatos álláspontját, szakmai véleménye szerint azonban ilyen kis mennyiségben valóban nem okozhat károkat és függőséghez sem vezethet a tudatmódosító.

Nemrég Demetrovics Szabolcs pszichológus, addiktológus is hosszasan fejtegette a témát HVG-n, írásában egyértelműen kijelentette, hogy az alkohol az egyik legproblémásabb, legártalmasabb drog, amit ismerünk, a központi idegrendszer mellett lényegében miden szervrendszert súlyosan károsít, és már sokkal kisebb dózisban is, mint azt sokan hinni szeretnék. Zacher Gáborral egyetemben azonban Demetrovics is kiemelte, hogy az ártalom nagyban függ a mennyiségtől, a használat rendszerességétől és még sok mindentől – de mindenképp fennáll.

A World Population Review szerint Magyarországon 22 százalék felett van az alkoholisták száma. A 24.hu kérdésére Gulyás Gergely a kormányinfón azt is elárulta, hogy a kormánynak van alkoholstratégiája, és bár azt nem tudta megmondani, hogy ez a stratégia pontosan hol érhető el, azt kijelentette:

Értelemszerűen az alkoholfogyasztás csökkentése mellett szállunk síkra.

A kiskocsma mindig a falu lelke?

A síkra szállás ellenére február végén kiderült, hogy kocsmaprogramot indít a kormány. Ekkor a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton azt közölte, hogy összesen egymilliárd forintot, egyenként 3 milliót kaphatnak a helyek, és azt is kijelentette, hogy „a kiskocsma mindig a falu lelke”. Később kiderült, hogy a vissza nem térítendő támogatásra a Kisfaludy Program keretében pályázhatnak az ezer főnél kevesebb lakosú települések egész évben nyitva tartó italüzletei. Szerdán már maga Orbán Viktor beszélt arról a közösségi oldalán, hogy jön a kiskocsmák támogatása.