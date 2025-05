Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d354be-c8c1-484a-b609-6a6557a30d74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 93 éves rendező egészségi állapota miatt döntött így.","shortLead":"A 93 éves rendező egészségi állapota miatt döntött így.","id":"20250521_Egyre-gyengulok-Szinetar-Miklos-nem-vallal-mar-uj-rendezest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d354be-c8c1-484a-b609-6a6557a30d74.jpg","index":0,"item":"53e50ed3-37b5-4986-b2e8-c71a125c708a","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Egyre-gyengulok-Szinetar-Miklos-nem-vallal-mar-uj-rendezest","timestamp":"2025. május. 21. 09:25","title":"„Egyre gyengülök”– Szinetár Miklós nem vállal új rendezést és inkább autót sem vezet már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket a Holdon.","shortLead":"Sikeresen tesztelték az európai mérnökök azt a navigációs rendszert, amely a jövőben segítheti az emberes küldetéseket...","id":"20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537d2218-6d09-4704-9719-49eaf4c5724a.jpg","index":0,"item":"8684afbe-8062-4784-8e65-7aafc0a282b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_gps-tajekozodas-helymeghatarozas-lupin-navigacio","timestamp":"2025. május. 20. 10:03","title":"Kiválthatja a GPS-t az újfajta navigáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451b0f50-66a8-403c-b369-5961cdad55c7","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Élőhely című kiállítása mintegy 60 műtárgy – festmények, szobrok, fotók és videók – segítségével vizsgálja a természethez való viszony alakulását a 19. század végétől napjainkig. A tárlat arra keresi a választ, hogyan értelmezhető újra a természet és kultúra kapcsolata a történeti tájképfestészet és a jelenkori ökológiai válság tükrében; továbbá bemutatja, miként reagált a művészet a környezeti változásokra és hogyan vált a kérdés napjaink meghatározó témájává. Klasszikus és kortárs művészek – többek közt Mednyánszky László, Alan Sonfist, vagy Gosztola Kitti és Kaszás Tamás – munkái révén a látogatók szembesülhetnek a természet átalakulásával és saját felelősségükkel bolygónk jövőjével kapcsolatban. A kiállítás kurátorai: Harangozó Katalin, Major Sára, Petrányi Zsolt és Tarr Linda Alexandra – közülük Petrányi Zsoltot kérdeztük a munkáról.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) Élőhely című kiállítása mintegy 60 műtárgy – festmények, szobrok, fotók és videók –...","id":"20250521_A-mu-Petranyi-Zsolt-interju-Magyar-Nemzeti-Galeria-Elohely-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451b0f50-66a8-403c-b369-5961cdad55c7.jpg","index":0,"item":"75a06625-d2c4-4ab4-a530-3b3e66125527","keywords":null,"link":"/360/20250521_A-mu-Petranyi-Zsolt-interju-Magyar-Nemzeti-Galeria-Elohely-kiallitas","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"A romantika tájképeitől az ökológiai videójátékokig – raktáraiból is elővarázsolt kincseket a Nemzeti Galéria az Élőhely című tárlathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpék szerint a Harvard Egyetem nem lépett fel kellően az antiszemitizmussal és a rasszizmussal szemben.","shortLead":"Donald Trumpék szerint a Harvard Egyetem nem lépett fel kellően az antiszemitizmussal és a rasszizmussal szemben.","id":"20250520_donald-trump-usa-harvard-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"c4fad0af-4169-4ef3-99b3-fdb70fe81672","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_donald-trump-usa-harvard-antiszemitizmus","timestamp":"2025. május. 20. 10:38","title":"Trump kormánya újabb 60 millió dollárt vont meg a Harvardtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért kulturálisan is azonos elbírálás alá kellene esnie Európa részéről. Izraelben bekérették a spanyol nagykövetet. ","shortLead":"Pedro Sánchez szerint Moszkvához hasonlóan Tel-Aviv is háborús bűnöket követ el katonai műveletei során, ezért...","id":"20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65bf90e-b202-450b-8c35-04745d30de61.jpg","index":0,"item":"58392b36-b7cd-4a4a-97e5-111fe06d0b83","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Oroszorszag-utan-Izraelt-is-ki-kellett-volna-zarni-az-Euroviziobol-a-spanyol-miniszterelnok-szerint","timestamp":"2025. május. 20. 15:38","title":"Oroszország után Izraelt is ki kellett volna zárni az Eurovízióból a spanyol miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok emlékeztették az elnököt, hogy a tárgyalások első fordulója már a múlt héten lezajlott Isztambulban.","shortLead":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok...","id":"20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"07a4dadd-8f20-4d92-8521-7293c3c6a5be","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","timestamp":"2025. május. 20. 19:09","title":"Zavart csönd fogadta, amikor Trump bejelentette, hogy Putyin beleegyezett a tárgyalásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott","shortLead":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándékrepülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]