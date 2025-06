Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","shortLead":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","id":"20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"df019925-a8ca-4c2b-ac5b-a301ef49109c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","timestamp":"2025. június. 03. 16:53","title":"Már 20 ezer dolgozó távozott a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","shortLead":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","id":"20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf.jpg","index":0,"item":"9665a607-92bf-49a1-b215-9b793d26bdcb","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 04. 11:46","title":"Vasvári Vivien férje azt állítja, családja halálos fenyegetéseket kap Molnár Áron követőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg a fiatalok a legveszélyeztetettebbek? Mit tehetünk, hogy megőrizzük emberi kapcsolatainkat? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Milyen hatása van a magánynak a hosszú távú egészségünkre? Miért olyan sok Magyarországon a magányos ember? Tényleg...","id":"20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b98aa8b-4d37-4e20-a5cd-04ce9de17901.jpg","index":0,"item":"2e68bf44-948c-4601-9147-1cfa6eebed70","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Kosz-jol-magany-David-Beata","timestamp":"2025. június. 04. 11:15","title":"Kösz, jól: Tényleg magányosabbak a mai fiatalok, mint a szüleik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de csak részsikert ért el. ","shortLead":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de...","id":"20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"972d0e7b-1a68-4a07-ac41-64cafac57ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","timestamp":"2025. június. 04. 15:39","title":"Török Gábor szerint a Fidesz emelni fogja a tétet azután, hogy elhalasztotta a szavazást az átláthatóságinak nevezett törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd80cc-913e-445d-8c4f-45f166bcd194","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első jelátvitel egy olyan agyi chippel, mely teljesen vezeték nélkül működik. A megoldás segíthet helyreállítani például a stroke-on átesett betegek kommunikációját.","shortLead":"Megtörtént az első jelátvitel egy olyan agyi chippel, mely teljesen vezeték nélkül működik. A megoldás segíthet...","id":"20250603_paradromics-connexus-bci-agyi-chip-teszt-vizsgalat-vezetek-nelkuli-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7bd80cc-913e-445d-8c4f-45f166bcd194.jpg","index":0,"item":"690a7824-5c39-42f5-992b-46e3604e1fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_paradromics-connexus-bci-agyi-chip-teszt-vizsgalat-vezetek-nelkuli-kapcsolat","timestamp":"2025. június. 03. 11:03","title":"Kipróbálták az első agyi chipet, amely vezeték nélkül kapcsolja össze az embert egy számítógéppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, felkészülnek a „nehéz együttműködésre” az új elnökkel.","id":"20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"5fdbca44-91d5-4cb3-9814-952aec317fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_lengyelorszag-elnokvalasztas-karol-nawrocki-donald-tusk-miniszterelnok-bizalmi-szavazas-jaroslaw-kaczynski","timestamp":"2025. június. 02. 21:10","title":"Tusk bizalmi szavazást kér, Kaczynski kormányváltást sürget Nawrocki győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3.jpg","index":0,"item":"33cfce6b-f6b2-4a72-bce2-5029583724cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","timestamp":"2025. június. 03. 21:31","title":"Kitűzték Kapu Tibor űrutazásának új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]