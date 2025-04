Magyarországot mennyországként dicsérte és biotechnológiai befektetéseket ígért Donald Trump Jr., Bulgáriában, Szerbiában és Romániában hasonló lelkesedéssel nyilatkozott a helyiekről, de mindenhol a helyiek várakozása szerint mást és mást ígérgetett április végi útján.

Szófiában ahhoz hasonló izgalommal várták, ahogy a Szijjártó Péterrel közös sajtótájékoztatójára készült a magyar sajtó. És ugyanolyan forgatókönyv szerint zajlott az amerikai elnök fiának látogatása. Előbb az eredetileg beharangozott helyszínt mondták le, aztán azt lebegtették, hogy utólag meghirdetett helyszínen és időpontban lesz sajtónyilvános esemény, végül zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásokat az ifjabbik Trump. Aki bár tavaly kampánykörúton járt a térségben és az idősebb Trump választási győzelméért lobbizott, most nem győzte hangsúlyozni Szófiától Bukarestig és Belgrádtól Budapestig, hogy üzletemberként van jelen.

Donald Trump Jr. szerint Amerika túlságosan függ olyanoktól, akik legszívesebben gulágra küldenék őket, ha tehetnék Az amerikai elnök fia egy budapesti üzleti konferencián vendégeskedett, ahol arról beszélt, hogy az USA-nak le kell válnia Kínáról, és szorosabbra kell fűznie a kapcsolatát Kelet-Európával, mert itt osztják a Trump-kormányzat értékrendjét, és mert az emberek itt valóban dolgozni akarnak.

Magyarországon a Portfolio Trump Business Vision 2025 című zárt körű eseményén vett részt, Bulgáriában a Nexo nemzetközi kriptoplatform szervezte az ugyanilyen című, szintén zárt ajtós megbeszélést. Ezen a kriptopiacban érdekelt bolgár üzletemberek vettek részt és a populista GERB párt vezetői is megerősítették, hogy találkoztak az ifjabbik Donald Trumppal.

A Nexo képviselői elszántan lobbizhattak most, számukra a tét az amerikai piacokra való visszatérés. Két éve a bolgár ügyészség szervezett bűnözésben való részvétellel, pénzmosással, adókerüléssel gyanúsította meg a kajmán szigeteki székhellyel is rendelkező céget. A Nexo jogi képviselete arra való hivatkozással, hogy a nyomozás miatt nem tudták bevezetni a céget az amerikai tőzsdékre, ellenkeresetet nyújtott be és hárommilliárd dollárra perli a bolgár államot.

A cégvezetés több nyilatkozatban is hangsúlyozta, hogy a kriptotranzakciókban, futballtámogatásokban érdekelt Nexo ellen a Biden adminisztráció indított harcot, és most a Trump korszakban arra számítanak, hogy az amerikai elnök támogatásával megnyílnak előttük a nemzetközi piacok. A bolgár sajtó értesülései szerint a Nexo mellett két, amerikai technológiával épített atomreaktor építése is a terítéken volt ifjabbik Donald Trump látogatása alatt. A befektetés tervezett értéke meghaladja a 14 milliárd dollárt.

Olyannyira Amerika-barát befektetői övezetté kíván válni Bulgária, hogy bár Ukrajna két használaton kívüli orosz atomreaktort akart vásárolni a bolgároktól, ettől az üzlettől azért állt el a kormány, mert a jövőben inkább az amerikai befektetők számára akarnak villamos energiát szolgáltatni ezeknek a működtetésével. A meglebegtetett befektetések között kiemelten fontosnak tartják a mesterségesintelligencia-gigagyárak telepítését, és ehhez is amerikai tőkét remélnek a bolgárok.

Nem csak az amerikai elnök fiának látogatása zajlott a magyarországi körülményekhez hasonlóan, de Bulgáriának is meg van a maga „Rogán-ügye”. Két befolyásos bolgár politikus, az ismert képviselő és oligarcha Deljan Peevszkit és a volt pénzügyminiszter Vladiszlav Goranovot is kitiltották az Egyesült Államokból. A kormányzó GERB párt vezetője azt nyilatkozta, folynak a tárgyalások – és Rogán Antal után Peevszkit és a Goranovot is mentesítik a szankciók alól. A bolgár megegyezés feltételeiről sincs egyelőre konkrét információ, mindenesetre Donald Trump Jr. igyekezett a lehető legdiszkrétebben egyeztetni a helyi erőkkel. Olyannyira láthatatlan volt, hogy már a Szófiában érkező repülőgépén leszögezte, addig nem hagyja el a járatot, amíg a kifutópályán újságírókat és operatőröket lehet látni.

Romániában az elnökválasztási hajrában bukkant fel az amerikai elnök fia és itt is a „luxusbújkálás” jellemezte a jelenlétét. Bár Bukarestben is – Budapesthez és Belgrádhoz hasonlóan – sajtótájékoztatót szerveztek a számára, végül az ismert üzletember, George Copos ötcsillagos szállodájában szállt meg, és itt is tárgyalt. Hat nappal a megismételt elnökválasztás első fordulója előtt, azon az estén, amikor a legnagyobb kereskedelmi csatorna az elnökjelöltek vitáját közvetítette, Trump elvitte a show-t. A szociáldemokraták egykori miniszterelnöke, államelnökjelöltje, jelenleg párelhagyó elnökjelölt, Victor Ponta lemondta a televíziós szereplést, és inkább vele készített közös szelfit posztolt a közösségi médiában. A közös képnek sajátos kontextust ad, hogy a tavalyi elnökválasztás felfüggesztése után az elnök fia azt nyilatkozta, Romániában „sorosista-marxista” összeesküvés folyik, és ezért nem ismerte el az alkotmánybíróság a szélsőjobboldali Calin Georgescu győzelmét.

Lázadó celebgyerekből szélsőjobbos mémtábornok lett a Budapestre látogató Donald Trump Jr., akit egyesek már a következő amerikai elnökként emlegetnek Az anyai ágról cseh származású Donald Trump Jr.-nak évekbe tellett megbocsátania apjának, amiért bulvársztorit csinált szülei válásából, később azonban beadta a derekát, és csatlakozott a családi céghez, amelyet ma már öccsével ő vezet. Apjából időközben amerikai elnök lett, amihez a kisebb Don elsősorban a közösségi médiában folytatott szélmalomharccal járult hozzá, de akár kétes hátterű oroszokkal is tárgyalt a politikai haszon reményében.

Az elnök fia akkor segítséget ígért, és most tartotta is a szavát. Bukarestben nem mondta ugyan, hogy Románia „mennyország”, de hosszan beszélt arról az egyetlen, itt közölt interjújában, mennyire vállalkozásbarát a román környezet Nyugat-Európához képest, ahol a befektetéseket a túlzott bürokrácia lehetetleníti el. A román üzletemberek mellett Donald Trump Jr. Chisinau oroszbarát polgármesterével, Ion Cebannal is egyeztetett, és arról tárgyaltak, hogyan terjeszthetőek ki az amerikai befektetések az Európai Unió keleti határain túlra. A tárgyalás után Ceban román és orosz nyelven is posztolt arról, hogy fontos párbeszéd indult az amerikai elnök fiával.

Bukarest után az ifjabb Trump Belgrád felé vette az irányt, itt Trump veje, Jared Krushner készül luxusszállodát építeni a szerb hadsereg vezérkarának egykori főhadiszállásán. A projekt egyelőre 500 millió dollár értéknél tart, de civilszervezetek tiltakoznak a beruházás ellen. Az ellenzők úgy vélik, ezt az ingatlant 1999-ben a NATO erők bombázták, ezért abszurd most itt amerikai befektetéssel luxusszállodát nyitni.