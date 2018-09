Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát. ","shortLead":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. Elfogadták a Nemzeti Versenyképességi...","id":"20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eace26d-77b4-48bf-b2d7-42543fe7f20a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Itt_a_nagy_terv_igy_csiszolna_a_magyarok_idegennyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:33","title":"Itt a nagy terv: így csiszolná a magyarok idegennyelv-tudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","shortLead":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","id":"20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0cbb4-a917-4281-91d6-3843955e4196","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:05","title":"Országa éhezik, de Maduro elnök beugrott a sószóró YouTube-sztár nagyon drága éttermébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is reagáljanak a múlt héten elfogadott Sargentini-jelentésre. ","shortLead":"Úgynevezett tájékoztató akcióra készül a magyar kormány, hogy a jogi beadvány mellett más módon és fronton is...","id":"20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804c7f6-d156-47d7-bf9b-e52ef59801fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Uj_fronton_tamadja_a_Sargentinijelentest_a_kormany_jonnek_a_radios_es_teves_tajekoztatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:09","title":"Új fronton támadja a Sargentini-jelentést a kormány, jönnek a rádiós és tévés \"tájékoztatók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/InfoRádió","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaságpolitikával sem elégedett az Európai BIzottság.","shortLead":"A magyar gazdaságpolitikával sem elégedett az Európai BIzottság.","id":"20180918_Megint_figyelmeztette_Brusszel_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5aebc41-ed57-449f-b2ec-7526a1214b8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Megint_figyelmeztette_Brusszel_a_kormanyt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:16","title":"Megint figyelmeztette Brüsszel a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igencsak rosszul állnak a magyarok idegennyelv-tudással, a kormány új ötletekkel állt elő, hogy ezen javítson.","shortLead":"Igencsak rosszul állnak a magyarok idegennyelv-tudással, a kormány új ötletekkel állt elő, hogy ezen javítson.","id":"20180919_Szinkronizalas_helyett_feliratos_filmekkel_javitana_a_magyarok_nyelvtudasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b368f347-0cea-4702-8a00-0ebb87992bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szinkronizalas_helyett_feliratos_filmekkel_javitana_a_magyarok_nyelvtudasat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Szinkronizálás helyett feliratos filmekkel javítaná a magyarok nyelvtudását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa, melyet a Nagy Magellán-felhő bekebelezett – állapították meg az ausztrál Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) csillagászai.","shortLead":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa...","id":"20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650c66c9-23c9-425e-8d62-5839e92d2a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:03","title":"Megfejtették az űrbéli Magellán-felhők nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is vezérelni lehet.","shortLead":"Nyolcféle olyan termék piacra dobását tervezi az Amazon, melyet a vállalat hangalapú virtuális asszisztensével is...","id":"20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22b44a4-c614-4e04-8b06-539333b38217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4ef07-9227-4857-8ee8-1043a14ac141","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_amazon_alexa_okos_mikrohullamu_suto_okosotthon_digitalis_asszisztens_virtualis","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:03","title":"Jön a mikrosütő, amely szó szerint azt csinálja, amit mond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]