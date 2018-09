Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet a terrorcselekményért első fokon elítélt Ahmed H. büntetésének enyhítését kéri 109 ezer aláírással nyomatékosított petíciójában. Az Igazságügyi Minisztérium szerint ez az igazságszolgáltatás befolyásolása, az pedig tiltott dolog. ","shortLead":"A jogvédő szervezet a terrorcselekményért első fokon elítélt Ahmed H. büntetésének enyhítését kéri 109 ezer aláírással...","id":"20180918_Peticiot_nyujtott_be_az_Amnesty_International_hogy_ne_kezeljek_terrorcselekmenykent_Ahmed_H_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c245e-c68a-4323-b97a-0068c64b3e34","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Peticiot_nyujtott_be_az_Amnesty_International_hogy_ne_kezeljek_terrorcselekmenykent_Ahmed_H_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:59","title":"Kiakadt az igazságügyi minisztérium az Amnesty petícióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","id":"20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b8d2c-4f3b-4a09-8c8a-609875420de0","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:18","title":"Hadházy: Orbánnak van félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","shortLead":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","id":"20180919_automoso_baleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a88cd9e-6aad-4a84-9b3a-e1ae63a2a954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_automoso_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 04:01","title":"Egy életre megjegyzi első munkanapját az autómosóban ez a férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","shortLead":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","id":"20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cebd93-26ad-4881-b30b-f6ccaa8a9373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:41","title":"Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában működő Űrdozimetriai Csoport vehet részt, mely passzív dózismérő detektoraival járulhat hozzá a küldetés sikeréhez.","shortLead":"A NASA új űrhajójának első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésén az MTA Energiatudományi...","id":"20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f6f631-8731-4183-971b-5f57ffdd13af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fcd67f-4e49-42af-b1d5-517aa9b5cbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mta_kutatok_nasa_orion_urhajo_hold_koruli_kuldetes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:33","title":"Magyar kutatókat is meghívtak a NASA Hold körüli űrrepülési programjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","shortLead":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","id":"20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75e994-4106-4d03-b227-59c104efd72f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:00","title":"Ed Sheeran lesz a Sziget nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]