Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik az EU-pénzekkel Magyarországon.","shortLead":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik...","id":"20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0869a2-d8c2-4ddc-99b0-41824392a94c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:06","title":"Az Orbán-haverok gazdagodásáról készített rajzfilmmel kampányolnak az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína Oroszországtól vásárolt harci repülőket és rakétákat.","shortLead":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína...","id":"20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631191-ad3b-4f1a-a7e6-e304b0962e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:42","title":"Kína dühbe gurult a legújabb amerikai szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","shortLead":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","id":"20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d6294-bfb0-4c1b-bd18-e95b0cd8885c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:52","title":"Diplomata lett Rihanna, a barbadosi szupersztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","shortLead":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","id":"20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1c8cf-f661-4a76-b490-b3662be6170a","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:41","title":"Tragédia lett a családi veszekedésből Fertőrákoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e8f040-58c5-4236-a23d-aa8afdfda764","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kikerült az Apple-műhelyből egy újabb iOS-béta (iOS 12.1), és elég egyértelműen árulkodik arról, hogy hamarosan egy új iPad érkezik.","shortLead":"Kikerült az Apple-műhelyből egy újabb iOS-béta (iOS 12.1), és elég egyértelműen árulkodik arról, hogy hamarosan egy új...","id":"20180920_ios_12_uj_ipad_bizonyitek_2018_late_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e8f040-58c5-4236-a23d-aa8afdfda764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5782f63e-13f2-4d48-ae15-4326f1224ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_ios_12_uj_ipad_bizonyitek_2018_late_oktober","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:03","title":"Itt a bizonyíték: új iPad érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549d5f39-f59d-4c16-899d-a69ea88d9be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az árát sem tudni annak az új egyszemélyes olasz sportkocsinak, melyben Cartunak máris sikerült üléspróbát vennie.","shortLead":"Még az árát sem tudni annak az új egyszemélyes olasz sportkocsinak, melyben Cartunak máris sikerült üléspróbát vennie.","id":"20180921_a_nap_fotoja_a_budapesti_milliardos_maris_bepattant_a_legujabb_ferrariba_monza_josh_cartu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549d5f39-f59d-4c16-899d-a69ea88d9be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83828e-f8d2-49a7-8128-8038f4a9f12b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_a_nap_fotoja_a_budapesti_milliardos_maris_bepattant_a_legujabb_ferrariba_monza_josh_cartu","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:41","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos máris bepattant a legújabb Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani. \r

\r

","shortLead":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot...","id":"20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad34bb-ce37-42cc-9c98-7a8f17dbd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:53","title":"Korábban voltak, most nincsenek tabutémák az Indexen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]