Most jár le az a kedvezmény, amit a francia kormány a jól szigetelt ablakok beszerelésére adott környezetvédelmi programja keretében. Mostantól aki nem akar sokat költeni az új ablakkeretre, az olcsót kell, hogy válassza. Na, erre jelentkezett be a krakkói cég. Amelynek exportja eddig inkább Németországba és Olaszországba áramlott, a francia piacot a hazai cégek uralták eddig, a speciális francia hagyományokhoz igazodó szabályozásnak köszönhetően. De a lengyelek lebontanák ezt a falat és olyan korszerű ablakkereteket ajánlanak, amelyek már Németországban is menőnek számítanak és megfelelnek a francia szabályoknak is.

A Les Echos információi szerint a lengyel vállalat felszálló ágban van a francia piacon, köszönhetően annak a hálózatnak, amely kb. 150 kis helyi, francia cégből áll. A lengyelek optimisták, és a következő években 30 százalékos plusz forgalmat remélnek a francia piactól. Nem is olyan régen, az EU bővítésekor, a nacionalista francia propaganda a lengyel vízvezeték-szerelőt állította kampánya középpontjába, mondván, elveszi a munkát (mert olcsó) a tisztességes bérért dolgozó franciáktól. Arról persze nem szólt a nacionalista érzelmeket keltő kampány, hogy egy francia nagyvárosban négy-öt hetet kell várni egy vízvezeték szerelő megjelenésére. Mert már akkor is elképesztő hiány volt a mesteremberekből, amit részben kompenzált a Kelet-Európából ide áramló munkaerő, amely az otthoni jövedelmének a sokszorosát keresi meg a halódó nyugati piacon.