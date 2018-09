Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Földi Judit feküdt már a felcsúti kisvasút elé, de dekorálta már a Cinege utcai Orbán-ház bejáratát is. Most Orbán felcsúti házára tett uniós zászlót.","shortLead":"A DK-s Földi Judit feküdt már a felcsúti kisvasút elé, de dekorálta már a Cinege utcai Orbán-ház bejáratát is. Most...","id":"20180923_EUs_zaszlot_tettek_Orban_felcsuti_hazara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112a7200-aa3f-431b-89a5-5604a10b64d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_EUs_zaszlot_tettek_Orban_felcsuti_hazara","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:03","title":"EU-s zászlót tettek Orbán felcsúti házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű hajójának. A helyszínen immár évtizedek óta végeznek kutatásokat a szakemberek, órákon belül megérkezhetnek az első, távérzékelési eljárások segítségével készített képek a hajó feltételezett roncsairól. ","shortLead":"A Rhode Island-i Newport kikötőjének egy szegletében lehet a hullámsírja James Cook angol hajóskapitány Endeavour nevű...","id":"20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=663c2c13-87d7-4ba7-a0d8-4cf353296e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084a4e2a-2487-4093-a8d1-366c1530ccf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_megtalalhattak_cook_kapitany_hajoja_hms_endeavour_lord_sandwich","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:18","title":"Megtalálhatták a Cook kapitány elveszett hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","shortLead":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","id":"20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dfc9a-008e-4bf9-a5ac-6ec128c451c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:57","title":"Kaput így még nem adott át polgármester rendőrezredesnek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","shortLead":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","id":"20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b9c1c3-2881-42e2-b15a-5b9be022bdc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:47","title":"Bolgár Györgyöt elküldték a 168 Órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak. Például a német borászok.\r

","shortLead":"Az átlagos hőmérséklet emelkedésének, a csapadék mennyiségének vagy a széljárás megváltozásának nyertesei is vannak...","id":"20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ee6f05-650d-45ad-b71b-7dae8dabcd53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_A_nemetek_meg_azzal_is_nyernek_ami_masoknak_sulyos_csapas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"A németek még azzal is nyernek, ami másoknak súlyos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány gyorsulási versenyt. Ezek voltak a hét autós hírei.","shortLead":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány...","id":"20180923_top_autos_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a497bd4-027e-4a71-895b-bedc4b50042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:36","title":"Tolatóradar: Új módszerrel mennek neki a gyorshajtóknak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f06eca-9e75-4957-a5c4-2fff500d1c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vasárnap induló új vasútnak köszönhetően gyorsabban lehet eljutni a közeli nagyvárosokba, azonban a kínai hatóságok bizonyos ügyekben beavatkozhatnak a hongkongi pályaudvaron, és a vonaton is.","shortLead":"A vasárnap induló új vasútnak köszönhetően gyorsabban lehet eljutni a közeli nagyvárosokba, azonban a kínai hatóságok...","id":"20180922_Komoly_diplomaciai_bonyodalmakat_okoz_az_uj_hongkongi_nagysebessegu_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f06eca-9e75-4957-a5c4-2fff500d1c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2dd10a-45ec-407d-8e65-750c5b1c599e","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Komoly_diplomaciai_bonyodalmakat_okoz_az_uj_hongkongi_nagysebessegu_vasut","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:28","title":"Komoly diplomáciai bonyodalmakat okozhat az új hongkongi nagysebességű vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc91c1-efcb-4f4a-ad54-0139fe32c6c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hatóságok kézre kerítették azt az amerikai fiatalembert, aki három hónapja a Facebook közösségi portálon fenyegette meg merénylettel Donald Trump amerikai elnököt. Shawn Richard Christy egy erdőben bujkált.

","shortLead":"Az amerikai hatóságok kézre kerítették azt az amerikai fiatalembert, aki három hónapja a Facebook közösségi portálon...","id":"20180922_Elfogtak_aTrumpot_merenylettel_fenyegeto_amerikait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bc91c1-efcb-4f4a-ad54-0139fe32c6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0562d00-5a1e-4131-b845-6a481a832463","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Elfogtak_aTrumpot_merenylettel_fenyegeto_amerikait","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:28","title":"Elfogták aTrumpot merénylettel fenyegető amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]